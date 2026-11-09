Madou probeerde pegging met haar vriend: ‘Hij maakte geluiden die ik nog nooit eerder had gehoord’

Dit artikel is onderdeel van de VIVA-serie Kinks met een bad rep, waarin we seksuele voorkeuren onder de loep nemen waar nog altijd vooroordelen over bestaan. Lees ook het inleidende artikel over kinks en fetisjen en het eerste deel over voetenfetisjen.

Vriend in visnetpakje

Voor de gelegenheid draagt Madou’s vriend haar visnetpakje. Zij heeft voor het eerst een voorbinddildo om. Ze heeft nog nooit een man gepenetreerd. Hoe moet ze dit in hemelsnaam aanpakken? Maar als ze eenmaal dat ding om heeft, voelt ze zich ergens ook wel sexy. “Ik dacht: hé, ik heb gewoon een piemel!”

Madou en haar vriend zijn zo’n vier jaar samen. Vanaf het begin kunnen ze open praten over seks. Op een dag lopen ze samen een seksshop binnen en beginnen ze met speeltjes te experimenteren.

Voorbindharnas

Gaandeweg ontdekt Madou dat hij lekker gaat op anale stimulatie. Eerst met een vinger en anale kralen. Na een paar jaar, tijdens een weekendje weg, spreekt hij zijn fantasie uit. “Als jij mij zou neuken. Dat lijkt me echt heel sexy.” Het blijft bij pillow talk, tot hij Madou op een dag verrast met een cadeautje: een voorbindharnas. “Ik dacht bij mezelf: ik was maar een beetje aan het dollen, gaan we dit echt doen?”

‘Dit’ heeft een naam: pegging. Waarom het klinkt als de naam van Al Bundy’s vrouw, is een tweede vraag. Wat we wel weten: bij pegging penetreert een vrouw een man anaal met een voorbinddildo. Waarom je dat zou willen, als heteroman? Nou, de anus zit vol zenuwuiteinden en via de endeldarm kun je ook de prostaat stimuleren. Dat kan erg lekker zijn. Sommige mannen ervaren er zelfs vavavoom-orgasmes door.

Straight pegging

Wie denkt dat pegging alleen voor doorgewinterde kinksters is, moet eens rondneuzen op Reddit. In de community r/StraightPegging wisselen heterostellen en singles ervaringen uit. Een man beschrijft zijn eerste poging met zijn vriendin als twee idioten die zonder handleiding een IKEA-kast in elkaar proberen te zetten. Het harnas blijft niet zitten en ze komen niet meer bij van het lachen. Toch noemt hij de avond een groot succes.

Stoute schoenen

Voor het zover is, besluiten Madou en haar vriend samen wat filmpjes te kijken om te zien hoe het moet. Maar daar wordt Madou juist onzeker van. “Een pornoster weet precies hoe ze die man moet neuken. En dan voel ik mij onervaren. En een kluns.” Uiteindelijk zet ze haar onzekerheid opzij. Een beetje MDMA helpt daar ook bij. “En toen heb ik gewoon de stoute schoenen aangetrokken en dat ding aangedaan.”

Daarna begint het echte werk. “Ik vond het eng, want het is toch een piemel, en een grote ook.” Als Madou merkt dat het penetreren soepel gaat, kan ze zich overgeven. Haar vriend is meteen in zijn sas. “Hij maakte geluiden die ik nog nooit eerder had gehoord.”

En er valt ook genoeg te lachen. Bijvoorbeeld als haar vriend midden in de actie ineens roept: “Wacht even, ik moet poepen!” Terwijl hij naar de wc verdwijnt, zit Madou nog met die voorbinddildo om op de bank. “En toen zei ik: je moet wel eerst je kontje wassen. Ga maar weer douchen.”

Haar vriend geniet duidelijk. “Op een gegeven moment dacht ik: volgens mij komt hij bijna klaar.” Daar wordt Madou zenuwachtig van. Ze wil hem graag dat hoogtepunt bezorgen, maar uiteindelijk komt het niet zover.

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Wie heeft de broek aan?

Maar wat vindt Madou zelf eigenlijk lekker aan peggen? “Ik kikte erop dat de rollen eens omgekeerd waren. Zo van, nu zal ik jou eens doen.”

Dat gebeurt niet op een doordeweekse dag. “Alleen als we van de kaart zijn.” In die roes laten ze zich makkelijker gaan. Ze vindt het ook leuk om hem in haar stoeipakjes te zien. “Dan doe ik mijne uit en dan kleed ik hem aan.” Hij gaat daar gewoon in mee. “Hij zegt dan: voor jou doe ik het allemaal. Jij wilt dat ik zo'n pakje aandoe? Ik ben gewoon een man. Ik heb schijt.” Ze maken ook filmpjes van hun escapades, die ze samen terugkijken. “Ik moet er heel hard om lachen als ik nuchter ben.”

Maar voor Madou zit de aantrekkingskracht niet alleen in het omdraaien van de rollen. Haar vriend heeft haar verteld dat zij de enige vrouw is bij wie hij zich zo durft te laten gaan. Dat vertrouwen vindt ze minstens zo bijzonder.

Pegging hoeft trouwens helemaal geen dominantie- of BDSM-spel te zijn. Volgens de Amerikaanse sekseducator Ruby Ryder, oprichter van Pegging Paradise, kan het er bij ieder stel anders uitzien. De een maakt er een sensuele vrijpartij van, de ander speelt juist met macht en onderdanigheid. En wie penetreert, hoeft niet automatisch de baas te spelen.

Is mijn man, hè

In het begin was Madou’s vriend bang dat ze door zijn fantasie anders naar hem zou kijken. “Je moet niet denken dat ik homo ben”, zei hij. Maar voor Madou veranderde er niets. Integendeel. Ze vindt het juist sexy en ruig dat hij zich zo vrij voelt om zijn seksualiteit te ontdekken. “Het is gewoon mijn man, hè.”

Dat betekent niet dat ze zijn fantasie met iedereen willen delen. Madou merkt dat het voor hem iets heel persoonlijks is. “Dit is iets van ons.” Dat maakt het voor haar ook bijzonder. “Dit heb ik met geen één gozer zo kunnen delen.”

Dat een man graag anaal gepenetreerd wordt, maakt hem niet gay. Toch leeft dat idee nog altijd. Ruby Ryder noemt zichzelf een shamebuster. In een interview met seksuoloog Joe Kort zegt ze dat de maatschappij mannen nauwelijks ruimte geeft om kwetsbaar te zijn. Mannen moeten vooral sterk en dominant zijn. Geen wonder dat sommige mannen bang zijn dat hun vriendin anders naar hen kijkt als ze over pegging beginnen. Terwijl je seksuele oriëntatie bepaalt op wie je valt, niet wat je lekker vindt in bed.

De hemel in

Na die eerste keer prijst Madou’s vriend haar de hemel in. “Hij zei de hele tijd: wow, wat heb je met mij gedaan?” En: “Je hebt me gewoon geneukt. Je bent de eerste vrouw die mij heeft geneukt.” Madou glundert nog als ze eraan terugdenkt. “Al die dingetjes waar ik mee zat, vlogen allemaal de deur uit toen hij dat zei.”

Laatst was het bijna weer zover. “Ik kreeg weer die bui”, vertelt Madou. Ze haalt hun hele speeldoos van boven, maar als ze terugkomt, is haar vriend inmiddels zo van de kaart dat ze het toch maar laten zitten. “Ik dacht: ja, dit heeft geen zin.” Ze lacht. “Maar we zaten er wel weer lekker in.”