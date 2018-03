10 tekenen dat je toch echt op je moeder begint te lijken

Zo moeder, zo dochter: grote kans dat je deze steeds vaker naar je hoofd geslingerd krijgt. Naarmate we ouder worden beginnen we in veel gevallen namelijk steeds meer op onze moeder te lijken. Ondanks dat je dit zelf misschien niet ziet. Of wil toegeven natuurlijk. Er zijn namelijk een aantal tekenen waardoor je je plots realiseert je misschien wel meer op haar lijkt dan je je realiseert. En dat kan best confronterend zijn.

1. Je zegt steeds vaker precies dezelfde dingen

Van ‘Ik ben Sinterklaas niet’ tot aan ‘Praat ik soms Chinees?’: het zijn slechts voorbeelden van alle klassiekers die je vroeger met regelmaat voorbij hoorde komen. Maar nu je zelf iets ouder bent en een gezin hebt, betrap je jezelf erop dat óók jij steeds vaker een van deze uitspraken gebruikt. Oeps!

2. Je merkt dat je steeds preciezer en georganiseer wordt

Waar je vroeger je moeder nog uitlachte om die gigantische grote thuisagenda, snap je nu ineens heel goed waarom dat ding zo handig is. Met alle kinderpartijtjes, tandartsafspraken en ouderavonden, is het wel heel fijn om een duidelijk overzicht te hebben. Je wil natuurlijk niet per ongeluk iets belangrijks vergeten.

3. Een middagdutje is tegenwoordig wel heel verleidelijk

De dagen dat je non-stop door kon gaan, zijn inmiddels wel voorbij. Af en toe heb ook jij gewoon even powernap van pak ‘m beet een half uur nodig. Dus wanneer de kinderen hun middagdutje doen, probeer jij ook even je ogen te sluiten. Net zoals jouw moeder dat vroeger deed toen ze jou op bed legde.

4. Je maakt lijstjes voor van alles en nog wat

De kladblokken en post-its zijn bij jou thuis niet aan te slepen, want tegenwoordig maak jij voor alles verschillende lijstjes. Want alles maar onthouden, dat gaat echt niet meer.

5. Je kookt fatsoenlijke maaltijden voor je gezin

Kon je vroeger nog weleens je neus ophalen wanneer er stampot in plaats van friet op tafel stond, ben jij nu zelf ook het type dat je kinderen uitlegt waarom je niet elke dag naar de McDonald’s kunt gaan. En dan is het toch fijn dat je moeder je vroeger heeft leren koken, zodat jij jouw kroost nu ook een heerlijke (gezonde) maaltijd kunt voorschotelen.

6. Je wil je huis aan kant hebben wanneer er bezoek komt

Begon je moeder vroeger ook als een gek het huis te schrobben als ze wist dat er bezoek zou komen? Destijds vond jij dat uiteraard maar belachelijk en overdreven, maar inmiddels heb jij ook al een hele verzameling aan schoonmaakspullen in huis. En ja, ga je ook door het lint wanneer je kinderen vervolgens met modderpoten binnen komen wandelen.

7. Je gaat los op hits die je kinderen niet kennen

Britney Spears, Christina Aguilera, Jennifer Lopez en Mariah Carey? Da’s wel even iets anders dan Lil’ Kleine en Ronnie Flex. Wanneer jij dus helemaal losgaat op ‘Baby, one more time’ of ‘Genie In A Bottle’, snappen je kinderen er dan ook helemaal geen snars van. Net zoals jij er niks van begreep wanneer jouw moeder de radio net even iets harder zette wanneer ‘Dancing Queen’ van ABBA werd gedraaid.

8. Je verkiest thuis boven een avondje uit

Nooit begrepen waarom je moeder zo gelukkig kon worden van een heerlijk avondje thuis met wijn en kaasjes? Nu wel! De avonden waar je lallend in de kroeg stond en de lichten uitdeed, zijn inmiddels een stuk minder aantrekkelijker dan vroeger. Er is stiekem namelijk niks mis met een beetje burgerlijk. En dat terwijl je vroeger altijd het hardst riep dat je zo echt nóóit ging worden.

9. Je kookt en doet boodschappen voor een heel weeshuis

Je weet immers nooit of er toevallig nog even iemand langs komt wiepen. En dat terwijl je je moeder voor gek verklaarde wanneer ze weer de halve supermarkt had leeggekocht. Tsja, met al die aanbiedingen in de bonus kun je maar beter het zekere voor het onzekere noemen.

10. Je hecht veel meer waarde aan kwaliteit

Kocht je in je studententijd de goedkoopste flessen wijn en eindige je vaak met een kant-en-klare maaltijd op bank, betaal je tegenwoordig liever wat meer voor een lekkere fles en een échte maaltijd. Hetzelfde geldt voor kleding, beautyproducten en alle andere zaken. Want, zoals je moeder altijd zei: kwaliteit boven kwantiteit. En daar heeft ze stiekem wel gelijk in!

Bron: Famme, Libelle, Gezond Beeld: iStock