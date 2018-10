10x advies over hoe lang je borstvoeding moet geven

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: jullie advies over hoe lang je door moet gaan met het geven van borstvoeding.

Onze VIVA-forummers vertellen over hun ervaring met het geven van borstvoeding aan hun kinderen. Hoe verliep het, wat vonden ze ervan en voor hoe lang deden ze dit. We zetten een aantal reacties op een rijtje.

Frederika-Jael: ‘Zolang als dat het goed voelt en in je leven past. En dat is voor iedereen anders. Mijn voorkeur zou negen maanden zijn vanwege de kolftijden op werk. Bij mijn zoontje is dat niet gelukt omdat het niet op gang kwam en dus moeten we nog maar zien. Verder maakt het me niet zoveel uit. We zien wel. Mijn moeder ging bij mijn broertje door totdat hij naar school ging. Dat vond ik wel heel lang. Maargoed, ieder z’n ding.’

‘Zolang als dat het goed voelt en in je leven past. En dat is voor iedereen anders. Mijn voorkeur zou negen maanden zijn vanwege de kolftijden op werk. Bij mijn zoontje is dat niet gelukt omdat het niet op gang kwam en dus moeten we nog maar zien. Verder maakt het me niet zoveel uit. We zien wel. Mijn moeder ging bij mijn broertje door totdat hij naar school ging. Dat vond ik wel heel lang. Maargoed, ieder z’n ding.’ Mette07: ‘Mijn dochter is twee jaar en ik geef nog borstvoeding. Gewoon omdat het toevallig zo gelopen is eigenlijk. Ik had ook van tevoren geen doel. Als borstvoeding niet was gelukt, was ik zo overgestapt op flesvoeding. Zolang mijn dochter nog wil en ik het ook nog oké vind, mag ze blijven drinken. Voor nu vind ik het vooral ’s nachts makkelijk. Is ze wakker, dan krijgt ze borstvoeding en 9 van de 10 keer vallen we dan meteen weer in slaap.’

‘Mijn dochter is twee jaar en ik geef nog borstvoeding. Gewoon omdat het toevallig zo gelopen is eigenlijk. Ik had ook van tevoren geen doel. Als borstvoeding niet was gelukt, was ik zo overgestapt op flesvoeding. Zolang mijn dochter nog wil en ik het ook nog oké vind, mag ze blijven drinken. Voor nu vind ik het vooral ’s nachts makkelijk. Is ze wakker, dan krijgt ze borstvoeding en 9 van de 10 keer vallen we dan meteen weer in slaap.’ koko67: ‘Ik heb het bij mijn eerste een maand volgehouden en bij de tweede drie weken. Ik vond het helemaal niks aan. Een kennis van mij heeft het anderhalf jaar volgehouden. Ik vond het echt een absurd gezicht. Dat kind liep al en kwam dan soms een “slokje” halen. Ik werd er onpasselijk van. Waarom weet ik niet, maar ik kon het echt niet aanzien.’

‘Ik heb het bij mijn eerste een maand volgehouden en bij de tweede drie weken. Ik vond het helemaal niks aan. Een kennis van mij heeft het anderhalf jaar volgehouden. Ik vond het echt een absurd gezicht. Dat kind liep al en kwam dan soms een “slokje” halen. Ik werd er onpasselijk van. Waarom weet ik niet, maar ik kon het echt niet aanzien.’ lilalinda: ‘Ik heb met liefde twee keer een jaar gevoed, maar wat was het ook weer lekker om daar vanaf te zijn.’

‘Ik heb met liefde twee keer een jaar gevoed, maar wat was het ook weer lekker om daar vanaf te zijn.’ Owlette: ‘Ik heb drie jaar borstvoeding gegeven en nu weer tien maanden. Ik wilde graag twee jaar borstvoeding geven volgens de WHO-norm. Tussen de twee en drie jaar was het vooral een fijn momentje tussen mij en mijn zoontje en hij had er nog veel behoefte aan. Nu ben ik weer tien maanden onderweg en ik doe het vooral uit een soort plichtsgevoel. Het gaat veel moeizamer dan bij zijn grote broer en ik verlang ernaar om mijn lichaam terug te hebben. Ik denk dat ik het ga rekken tot een jaar en dan vind ik het wel goed.’

‘Ik heb drie jaar borstvoeding gegeven en nu weer tien maanden. Ik wilde graag twee jaar borstvoeding geven volgens de WHO-norm. Tussen de twee en drie jaar was het vooral een fijn momentje tussen mij en mijn zoontje en hij had er nog veel behoefte aan. Nu ben ik weer tien maanden onderweg en ik doe het vooral uit een soort plichtsgevoel. Het gaat veel moeizamer dan bij zijn grote broer en ik verlang ernaar om mijn lichaam terug te hebben. Ik denk dat ik het ga rekken tot een jaar en dan vind ik het wel goed.’ e.j: ‘Ik heb ook zelf gevoed. In het begin vond ik het geen probleem. Je bent toch nog veel thuis bij je baby. Maar na een aantal maanden wilde ik weer weg. Een avondje uit tot laat, een weekendje weg met vriendinnen. Kolven jullie dan nog ‘s nachts na het uitgaan? En op zo’n weekendje, waar laat je dan je melk? En drinken jullie dan bijna geen alcohol? Ik vond het na een maand of vier moeilijker worden. Door werk en sociaal leven buiten je baby.’

‘Ik heb ook zelf gevoed. In het begin vond ik het geen probleem. Je bent toch nog veel thuis bij je baby. Maar na een aantal maanden wilde ik weer weg. Een avondje uit tot laat, een weekendje weg met vriendinnen. Kolven jullie dan nog ‘s nachts na het uitgaan? En op zo’n weekendje, waar laat je dan je melk? En drinken jullie dan bijna geen alcohol? Ik vond het na een maand of vier moeilijker worden. Door werk en sociaal leven buiten je baby.’ 3thee: ‘Ik heb beide keren twee jaar borstvoeding gegeven. Gewoon omdat het enorm praktisch was en de kinderen ook nooit ziek waren. In het begin deed het enorm pijn, maar dat was na een paar maanden wel zo goed als weg.’

‘Ik heb beide keren twee jaar borstvoeding gegeven. Gewoon omdat het enorm praktisch was en de kinderen ook nooit ziek waren. In het begin deed het enorm pijn, maar dat was na een paar maanden wel zo goed als weg.’ hoppala: ‘Ik heb mijn zoon 26 maanden gevoed. Het liep gewoon zo. Toen is hij gestopt vanwege de zwangerschap. Maar ik heb er verder geen mening over. Iedereen moet het doen zoals zij wil. En ik steun mijn vriendinnen die de fles geven net zo als die borstvoeding geven.’

‘Ik heb mijn zoon 26 maanden gevoed. Het liep gewoon zo. Toen is hij gestopt vanwege de zwangerschap. Maar ik heb er verder geen mening over. Iedereen moet het doen zoals zij wil. En ik steun mijn vriendinnen die de fles geven net zo als die borstvoeding geven.’ Pandax: ‘Ik geef mijn zoon nu vier jaar borstvoeding. Dat is langer dan ik gepland had, denk ik. Maar ik weet niet meer precies wat ik van plan was destijds. Het is ook al zó lang geleden. Ik ben gewoon nooit gestopt. Mijn zoon en ik ervaren het beide als makkelijk. Ik krijg er geen rare opmerkingen over. Ik verzwijg het ook niet echt. Het is gewoon zoals het is.’

‘Ik geef mijn zoon nu vier jaar borstvoeding. Dat is langer dan ik gepland had, denk ik. Maar ik weet niet meer precies wat ik van plan was destijds. Het is ook al zó lang geleden. Ik ben gewoon nooit gestopt. Mijn zoon en ik ervaren het beide als makkelijk. Ik krijg er geen rare opmerkingen over. Ik verzwijg het ook niet echt. Het is gewoon zoals het is.’ Sofietje1983: ‘Bij beide kinderen vond ik de eerste twee maanden geen feest, maar daarna was het superhandig en genoot ik er zelfs van. Ik heb de oudste tien maanden en de jongste veertien maanden gevoed.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock