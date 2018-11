10x advies over het zindelijk krijgen van je kind

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: jullie advies over het zindelijk krijgen van je kind.

Onze VIVA-forummers vertellen over hun ervaring met het zindelijk krijgen van hun kinderen. Hoe hebben ze het aangepakt, hoe verliep het en hoe lang heeft het geduurd. We zetten een aantal reacties op een rijtje.

lilalinda: ‘Het is ook een flinke dosis mazzel. De jongste was binnen een week dag en nacht zindelijk en net twee geworden. Die had het gewoon razendsnel door. Ik kan niet zeggen dat ik daar nou hard aan gewerkt heb of iets dergelijks.’

‘Het is ook een flinke dosis mazzel. De jongste was binnen een week dag en nacht zindelijk en net twee geworden. Die had het gewoon razendsnel door. Ik kan niet zeggen dat ik daar nou hard aan gewerkt heb of iets dergelijks.’ watdachtjehiervan: ‘Ik heb een kind die heel weinig plast op een dag. Die was zo zindelijk. Plast maar twee keer per dag.’

‘Ik heb een kind die heel weinig plast op een dag. Die was zo zindelijk. Plast maar twee keer per dag.’ shala91: ‘Die van mij vond op het potje gaan maar nepperij. Ze heeft voor de vorm een plasje erin gedaan, maar ze wilde veel liever met een wc-brilverkleiner en een opstapje op de ‘echte wc’, net als ik. Toen ik dat eenmaal geregeld had, ging het hard.’

‘Die van mij vond op het potje gaan maar nepperij. Ze heeft voor de vorm een plasje erin gedaan, maar ze wilde veel liever met een wc-brilverkleiner en een opstapje op de ‘echte wc’, net als ik. Toen ik dat eenmaal geregeld had, ging het hard.’ lalala1992: ‘Ik zou doorgaan met af en toe op het potje zetten, maar nog wel een luierbroekje aandoen. En dan over een tijdje nog een keer proberen de luier uit te doen.’

‘Ik zou doorgaan met af en toe op het potje zetten, maar nog wel een luierbroekje aandoen. En dan over een tijdje nog een keer proberen de luier uit te doen.’ sugarmiss: ‘Je kind wordt alleen zindelijk als hij voelt wanneer hij moet plassen. Niet door training. Luier weer om en pas weer beginnen als je kind kan voelen en aangeven wanneer hij moet plassen.’

‘Je kind wordt alleen zindelijk als hij voelt wanneer hij moet plassen. Niet door training. Luier weer om en pas weer beginnen als je kind kan voelen en aangeven wanneer hij moet plassen.’ podiki25: ‘Gewoon wachten, we leren heus zelf wel wanneer en hoe het moet. Niet forceren, dan krijg je wat ik had: een kind dat bang wordt van het toilet. Het heeft me heel wat moeite en centen gekost om dat te verhelpen. Gewoon omdat ik vond dat 2,5 jaar de ideale leeftijd was. Hij heeft pas toen hij 3,5 jaar was, leren plassen op het toilet en het heeft tot zijn vijfde jaar geduurd tot de angst om op het toilet een grote boodschap te doen een beetje voorbij leek te gaan. Mijn dochter is nu 3,5 jaar en is sinds vier maanden zindelijk. Omdat ik gewacht heb tot ze het zelf wilde, heeft ze maar twee keer in haar broekje geplast en toen had ze het door.’

‘Gewoon wachten, we leren heus zelf wel wanneer en hoe het moet. Niet forceren, dan krijg je wat ik had: een kind dat bang wordt van het toilet. Het heeft me heel wat moeite en centen gekost om dat te verhelpen. Gewoon omdat ik vond dat 2,5 jaar de ideale leeftijd was. Hij heeft pas toen hij 3,5 jaar was, leren plassen op het toilet en het heeft tot zijn vijfde jaar geduurd tot de angst om op het toilet een grote boodschap te doen een beetje voorbij leek te gaan. Mijn dochter is nu 3,5 jaar en is sinds vier maanden zindelijk. Omdat ik gewacht heb tot ze het zelf wilde, heeft ze maar twee keer in haar broekje geplast en toen had ze het door.’ rozegeranium: ‘Slapen, eten en zindelijkheid heb je maar beperkt in de hand, maar er is wel de mogelijkheid tot het aanbieden van goed eten/fijne situaties aan tafel, rust in bed, fijne slaapplek enzovoort. Dan kun je ook bij zindelijkheid dingen aanbieden. Vaste potmomenten, kijken naar wat je kind nodig heeft enzovoort.’

‘Slapen, eten en zindelijkheid heb je maar beperkt in de hand, maar er is wel de mogelijkheid tot het aanbieden van goed eten/fijne situaties aan tafel, rust in bed, fijne slaapplek enzovoort. Dan kun je ook bij zindelijkheid dingen aanbieden. Vaste potmomenten, kijken naar wat je kind nodig heeft enzovoort.’ Flomo: ‘Tegenwoordig zijn er weinig moeders die elke dag thuis zijn met hun kind en de tijd en moeite erin steken om ze een consequente zindelijkheidstraining te geven. Maar ook andere dingen spelen mee, zoals de kwaliteit van onze superdroge luiers. Als je je vies voelt als je geplast hebt, zul je als kind vanzelf meer aandacht schenken aan het voorkomen en dus ga je bewuster ‘luisteren’ naar je lichaam en herken je de signalen van ‘ik moet plassen’ beter.’

‘Tegenwoordig zijn er weinig moeders die elke dag thuis zijn met hun kind en de tijd en moeite erin steken om ze een consequente zindelijkheidstraining te geven. Maar ook andere dingen spelen mee, zoals de kwaliteit van onze superdroge luiers. Als je je vies voelt als je geplast hebt, zul je als kind vanzelf meer aandacht schenken aan het voorkomen en dus ga je bewuster ‘luisteren’ naar je lichaam en herken je de signalen van ‘ik moet plassen’ beter.’ Nitflex: ‘Een kind kan het gevoel ook leren herkennen als het een paar keer een natte broek heeft. Ze voelen het wel, maar ze leggen het verband soms nog niet. Dat is dus training.’

‘Een kind kan het gevoel ook leren herkennen als het een paar keer een natte broek heeft. Ze voelen het wel, maar ze leggen het verband soms nog niet. Dat is dus training.’ nursy: ‘Ja, je kunt natuurlijk ook wachten tot ze er zelf aan toe zijn. Zo zit een vriendin van me (kleuterjuf groep 1 en 2) met minimaal zeven 4-jarigen die nog dagelijks ongelukken hebben, erg onwenselijk lijkt me. Hier alleen ’s nachts pampers gebruikt en overdag katoen, ze was voor haar tweede verjaardag overdag en ’s nachts zindelijk. Natuurlijk hield dat ook in dat ik haar op vaste momenten het toilet aanbood. En ook dat natte, katoenen broeken irritant waren, maar ik had geen zin in een poepbroek bij een vierjarige kind (dit alles geld natuurlijk niet als er medische problemen spelen hè, maar dat spreekt wat mij betreft voor zich).’

