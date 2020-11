10x dit ga je missen als je baby een dreumes wordt

Ga je binnenkort bevallen van je (eerste) kindje of heb je net een kersverse baby in je armen liggen? Geniet dan nog maar even van die tijd, want voor je het weet is je baby een dreumes.

Oke, misschien mis je niet áltijd de slapeloze nachten en doorgelekte poepluiers, maar wel andere dingen uit de babytijd. Want die krijg je ook niet meer terug, helaas… Dit (behalve als je voor nog zo’n heerlijk vers baby’tje gaat natuurlijk) ga je sowieso missen:

De zoete geur van je baby. Je mini heeft een bepaalde geur en dat is niet voor niets. De geur blijkt uit onderzoek erg belangrijk te zijn voor de hechte band tussen ouder en kind. Zo wil je graag in de buurt van je mini zijn, hem of haar beschermen en voor hem of haar zorgen. En hoe ouder ze worden, hoe meer ze deze geur kwijtraken. Die mini voetjes, teentjes en beentjes. Die kleintjes groeien zó ontzettend snel! Geniet zolang het kan, nog maar even van die kleine teentjes, handjes en voetjes, want voordat je het weet zijn ze alweer groot en mis je het. De momenten samen met je baby. Die eerste weken zijn jullie vooral samen, jullie slapen samen, knuffelen samen en brengen samen hele dagen door. Tot het moment dat je kraamperiode voorbij is en het ‘gewone leven’ weer begint… Alle eerste keren. De eerste keer in bad, de eerste keer naar buiten, de eerste keer een lachje, een geluidje, gapen of niezen. Allemaal zo schattig! Urenlang kijken naar je baby. Hoe ouder die kleine wordt, hoe minder hij slaapt. En ook dat is heel gezellig, maar urenlang staren naar zo’n slapende baby, daar denk je vast nog eens aan terug! Die eerste rompertjes en pakjes. Allemaal zo klein, en voor je het weet is je mini er alweer uitgegroeid… De middagdutjes. Die van jou dan, tegelijkertijd met je kleintje. Je hebt je rust hard nodig na je bevalling, dus die middagdutjes zijn heilig die eerste weken. Maar voor je het weet, heb je een dreumes die de boel flink wakker houdt *gaap* De voedingsmomenten samen. Even samen rustig voeden, of je nu borst- of flesvoeding geeft. Het intieme moment met jouw kleintje is zó heerlijk! In jouw armen in slaap vallen. Alleen de eerste weken zal je baby tevreden in je armen in slaap vallen, daarna zal hij steeds vaker lekkerder liggen in zijn bedje. Urenlang samen wandelen. Door het bos, wandelpark of richting opa en oma. Die momentjes dat jouw kleintje in de kinderwagen of draagzak zit is voor je het weet verleden tijd.

Bron: Famme | Beeld: iStock