10x dit is jullie mening over het vaccineren van je kinderen

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: het wel of niet vaccineren van je kinderen.

Aanleiding van het voorstel van Raemakers zijn de cijfers van het RIVM over de vaccinatiegraad. Deze dreigt onder de 90% te zakken, terwijl een vaccinatiegraad 95% noodzakelijk is om groepsimmuniteit te waarborgen. Het uitroeien van de mazelen lukt volgens Hans van Vliet, programmamanager rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM, alleen als ook daadwerkelijk 95% van de kinderen gevaccineerd is.

Onder onze lezers maakt de discussie ‘wel of niet vaccineren’ veel los. We zetten een aantal reacties van de VIVA-forummers op een rijtje.

Sophiever : ‘Nee dat is een belachelijk plan, een kinderopvang is een noodzakelijk goed en die vrijheid moet blijven. Het verplicht doorgeven en bekend maken op een kinderopvang dat een (en welk) kind niet is ingeënt zou verplicht moeten worden.’

Familiemens: ‘Ik vraag me af of die ouders wel beseffen dat ze de hele maatschappij blootstellen aan het niet-gevaccineerde kind. Lekker (kink)hoesten naast oma in de tram. Oma is oud, heeft minder weerstand en is mogelijk nooit ingeënt dus dat is een probleem. En baby’s die nog te jong zijn voor vaccinaties er lekker aan blootstellen.’

S-Meds: ‘Begin een vaccin vrije opvang, het is een gat in de markt. En dan noemen we het: “Hoedje van Zilverpapier”. De kinderen krijgen alleen maar glutenvrije, koolhydraatvrije, lactosevrij, suikervrije en E-nummervrije voeding.’

Oifa: ‘ Ik snap echt niet waarom ouders hun kind niet laten inenten. Je wil toch niet dat die ziektes terug komen? Dan zijn we weer terug bij af.’

Iemoos2: ‘Er zullen heus wel een aantal bakfietsmoeders zijn die hun eigen prikvrije kinderdagverblijf oprichten bij gebrek aan aanbod. De rest kan dan zijn of haar kinderen met een gerust hart inschrijven bij kinderdagverblijven met een dekkingsgraad van 100%.’

Feow: ‘Ik ben voor het mogen verplichten van inenten als toelatingseis voor de kinderopvang, school enzo. Maar ik ben tegen het belachelijk/ongeloofwaardig maken van ouders die het vaccinatieprogramma aanpassen omdat hun kind(eren) heftig reageren op inenting.’

Joanjett: ‘Vraag eens aan mensen die vroeger niet zijn ingeënt tegen bijvoorbeeld polio of ze daar blij mee zijn nadat ze polio kregen. De mensen in ontwikkelingslanden gillen om ingeënt te worden en hier zijn er mensen die het beter weten en hun kinderen in gevaar brengen. En die ouders zijn zelf wel ingeënt.’

Poppy_del_Rio: ‘De overheid kan het toch niet helpen dat mensen wetenschappelijk onderzoek verwerpen en liever dingen geloven die aantoonbaar onjuist zijn?’

z-u-s: ‘Kinderbijslag korten is voor veel hoogopgeleide ik-weet-het-beter-ouders denk ik niet zo’n sterke prikkel. Ik ben wel vóór registratie en openheid over de vaccinatiestatus. Op die manier zou je (hoe triest ook) bij bijvoorbeeld een besmette baby (dus nog niet gevaccineerd) de ouders van het vrijwillig-niet gevaccineerde kind aansprakelijk kunnen proberen te stellen voor de aangedane gezondheidsschade.’