Wat is een leuk kraamcadeau? 10x jullie orginele ideeën

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Wat is echt een leuk kraamcadeau? 10x jullie ideeën

Het blijft lastig. Een origineel kraamcadeau geven aan je beste vriendin, een goede kennis of familielid. Je wil iemand verrassen en natuurlijk niet al te veel geld uitgeven. Wil je iets kopen voor de baby, de moeder of de vader? Of voor allemaal?

Viva-forummer ClumsyNinja heeft een vriendin die binnenkort gaat bevallen. Ze vraagt zich af wat nou echt leuk is om te geven aan de toekomstige baby van haar vriendin. Of is het leuk om iets te kopen dat voor haar zelf handig is? Wie o wie heeft een leuk idee? Wat vonden jullie leuk om te krijgen van vrienden of kennissen? Hier zijn 10 leuke ideeën van onze Viva-forummers:

pien6: ‘Een mooi boek met een persoonlijk berichtje naar het kind en een bos bloemen. Of een rompertje en een zelfgebakken taart ofzo.’

Cateautje: 'Ik koop altijd een waterbal. Dat is een plastic bal gevuld met water en vissen. Dat vinden baby's al gelijk leuk om naar te kijken en het gaat jaren mee, want later gaan ze er mee spelen.'

Madeliefs82: 'Een boek met de naam van de baby (Kun je uiteraard oas kater bestellen), bijvoorbeeld deze.'

menmo: 'Een badjas of ruime badcape met de naam erop, en een klein "verwen" pakketje voor moeder: iets voor onder de douche, maskertje, lekker stuk chocolade of iets anders wat de moeder lekker/fijn vindt. Ook leuk om er voor de vader iets bij te doen.'

Lalameme: Sofie de giraffe! Een soort silicone giraffe, heel fijn voor doorkomende tandjes, ik hoor dat het vaak speelgoed favoriet is bij baby's. Ik zou voor iets gaan wat niet direct gebruikt word, die spullen zijn meestal wel al in huis. www.sophiedegiraf.nl

NM1717: Ik ben onlangs bevallen. En moet eerlijk zeggen: Ik werd gek van alle knuffels en kleding, en ook speelgoed want ik vind meer dan de helft verschrikkelijk. Ik was het meest blij met cadeaubonnen. Of als mensen het vroegen gaf ik kleine dingetjes door die ik nog extra wilde hebben. Ik heb onlangs een vriendin een babyfloat gegeven.

April2018april: 'Gipsafdruk voor handjes of voetjes. Ik ben nog niet zo lang geleden bevalen en dit vond ik zo leuk! Ik had er helemaal niet aangedacht om zoiets zelf te kopen.'

minnimouse: ‘Een zilveren spaarpot waar de naam in gegraveerd is (te koop bij zowat elke juwelier), een spiegel maken waarvan de omlijsting in de stijl van het geboortekaartje is, een houten trein met op elke wagon een letter van de naam, Liselotje prentenboek (Jip en Janneke is ook leuk)’

hannasofie: 'Ik vond zelf de eerste regenlaarsjes het leukste cadeautje om te krijgen. Nog veel te groot uiteraard maar keischattig!'

CHL: 'Mijn zusje kwam de avond dat we uit het ziekenhuis kwamen voor ons koken. Een vriendin van ons heeft dit ook nog gedaan toen ze op kraambezoek kwam. We hebben heel veel leuke kraamcadeautjes gekregen, maar dat er voor ons gekookt heeft toch wel het meeste indruk gemaakt.'

