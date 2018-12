10x jullie mening over kolven op het werk

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: mijn baas doet moeilijk over kolven.

VIVA-forummer OliveViva ligt niet op een lijn met haar baas over kolven op het werk. Ze staat met haar rug tegen de muur.

Haar baas wilt dat ze stopt met kolven, wat OliveViva niet gaat doen. Toen haar baas dat doorhad, zei ze dat OliveViva met haar hoofd uit de zwangerschap moest komen en moest denken aan haar contract die in februari afloopt. Ze vraagt om de mening van haar mede-forummers.

Redbulletje: ‘Je kunt proberen of je elders aan de bak komt ondanks dat je nog niet wil stoppen met kolven.’

‘Je kunt proberen of je elders aan de bak komt ondanks dat je nog niet wil stoppen met kolven.’ Brucedehond: ‘Dat er weinig bedrijven zijn die zich daar aan houden is natuurlijk geen argument, naast dat het volgens mij niet eens zo is. Je zou advies kunnen vragen aan Melkpunt (melkpunt.nl ).’

‘Dat er weinig bedrijven zijn die zich daar aan houden is natuurlijk geen argument, naast dat het volgens mij niet eens zo is. Je zou advies kunnen vragen aan Melkpunt (melkpunt.nl ).’ Madeliefjees: ‘Niks meer face to face bespreken maar alles via de mail. Zo heb je straks bewijzen. Kolven is een recht, en de werkgever moet daar tijd voor geven, een aparte ruimte met een stoel en een koelkastje.’

‘Niks meer face to face bespreken maar alles via de mail. Zo heb je straks bewijzen. Kolven is een recht, en de werkgever moet daar tijd voor geven, een aparte ruimte met een stoel en een koelkastje.’ Eenhoorn: ‘Hoewel ik vind dat je volledig in je recht staat, zou ik toch de afweging maken tussen het resterende kolfrecht en een grotere kans op baanbehoud. Als je je baan nodig hebt of wilt houden en je kolfrecht nog maar een paar weken is zou ik denk ik stoppen met kolven.’

‘Hoewel ik vind dat je volledig in je recht staat, zou ik toch de afweging maken tussen het resterende kolfrecht en een grotere kans op baanbehoud. Als je je baan nodig hebt of wilt houden en je kolfrecht nog maar een paar weken is zou ik denk ik stoppen met kolven.’ Malagueña: ‘Ik zou toch ergens juridisch advies inwinnen. Zeker met wat je nog meer vertelt, zou je best nog eens een zaak kunnen hebben als ze je echt hierom probeert eruit te werken. In de tussentijd zou ik ook verder zoeken, er is vast wel een fijnere werkgever te vinden.’

‘Ik zou toch ergens juridisch advies inwinnen. Zeker met wat je nog meer vertelt, zou je best nog eens een zaak kunnen hebben als ze je echt hierom probeert eruit te werken. In de tussentijd zou ik ook verder zoeken, er is vast wel een fijnere werkgever te vinden.’ Butterscotch: ‘Ik zou wel schriftelijke communicatie vastleggen. Dat je hem op mail stuurt dat je ondanks jullie meningsverschil bij je standpunt blijft, dat je recht hebt op kolven, en dat je van dat recht ook gebruik gaat maken, maar nog altijd hoopt op een goede arbeidsrelatie. Je kan het maar hebben, je weet maar nooit als je er iets mee kunt.’

‘Ik zou wel schriftelijke communicatie vastleggen. Dat je hem op mail stuurt dat je ondanks jullie meningsverschil bij je standpunt blijft, dat je recht hebt op kolven, en dat je van dat recht ook gebruik gaat maken, maar nog altijd hoopt op een goede arbeidsrelatie. Je kan het maar hebben, je weet maar nooit als je er iets mee kunt.’ CHL: ‘Ik acht de kans heel klein dat je een vast contract gaat krijgen hier. En ik persoonlijk zou het niet eens willen bij zo’n type werkgever. Sterker nog, ik zou mijn kont tegen de krib aan gooien en voor de resterende tijd volledig gebruik gaan maken van mijn kolfrecht.’

‘Ik acht de kans heel klein dat je een vast contract gaat krijgen hier. En ik persoonlijk zou het niet eens willen bij zo’n type werkgever. Sterker nog, ik zou mijn kont tegen de krib aan gooien en voor de resterende tijd volledig gebruik gaan maken van mijn kolfrecht.’ Nien32: ‘Dit valt onder discriminatie. Volgens mij sta je best wel sterk. Het is inderdaad wel de vraag of dit op lange termijn je relatie sterker maakt met je werkgever, als die al niet tot een dieptepunt is gezakt.’

‘Dit valt onder discriminatie. Volgens mij sta je best wel sterk. Het is inderdaad wel de vraag of dit op lange termijn je relatie sterker maakt met je werkgever, als die al niet tot een dieptepunt is gezakt.’ _Aphia_: ‘De Nederlandse wet is heel duidelijk dat ouders die kiezen voor borstvoeding daar een bepaald gedeelte van de werktijd aan mogen besteden, maar jouw werkgever wil je je schuldig laten voelen en dreigt. Ik zou echt iets anders zoeken waar een betere werksfeer hangt.’

‘De Nederlandse wet is heel duidelijk dat ouders die kiezen voor borstvoeding daar een bepaald gedeelte van de werktijd aan mogen besteden, maar jouw werkgever wil je je schuldig laten voelen en dreigt. Ik zou echt iets anders zoeken waar een betere werksfeer hangt.’ Marana—: ‘Ik zou een officiële brief schrijven waarin je haar wijst op wettelijke plichten m.b.t. pauzes, golfrecht, de CAO regeling t.a.v. pauzetijden, en dat jij je aan deze regeling gaat houden.’

