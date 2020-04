De derde bal over de schutting of met stoepkrijt bekladde muren… 10x jullie tuin-ergenissen

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: Tuinergenissen

Het is mooi weer en de kindjes spelen buiten in de tuin. Vaak komen daar toch een paar dingen bij kijken zoals bijvoorbeeld een bal die steeds over het hek je tuin in vliegt. N. is vast begonnen met turven en zij zit nu op nummer 4. Wat turven jullie tijdens het buiten zitten? Hier zijn 10x jullie ergernissen.

Rosalind : ‘Mag ik ook turven hoe vaak de bal van mijn kinderen naar de buren is gegaan? En hoe vaak we hem weer keurig door onze lieve buren teruggegooid kregen?’

: ‘Mag ik ook turven hoe vaak de bal van mijn kinderen naar de buren is gegaan? En hoe vaak we hem weer keurig door onze lieve buren teruggegooid kregen?’ SilverShadow : ‘Ik turf “gillen als een speenvarken”, zit al op 6.’

: ‘Ik turf “gillen als een speenvarken”, zit al op 6.’ TouchOfPink : ‘Mag ik meedoen met hoeveel (skippy) ballen hebben mijn kinderen al over de schutting geschoten? Gillende speenvarkens heb ik ook in de aanbieding.’

: ‘Mag ik meedoen met hoeveel (skippy) ballen hebben mijn kinderen al over de schutting geschoten? Gillende speenvarkens heb ik ook in de aanbieding.’ Odense*: ‘Ik turf kattendrollen.’

Lees ook

Karl_Marx : ‘mag je ook turven hoeveel kinderen je hond al heeft gebeten?’

: ‘mag je ook turven hoeveel kinderen je hond al heeft gebeten?’ Kleinezon : ‘313, 314, 315, 316, 317… Kinderen hebben ontdekt dat ze binnen de regels kunnen overgooien over de schuttingen’

: ‘313, 314, 315, 316, 317… Kinderen hebben ontdekt dat ze binnen de regels kunnen overgooien over de schuttingen’ Yvette : ‘Ik turf buren die zó ontzettend eenzaam zijn dat ze denken hun muziek te moeten delen. Doe je toch iets samen of zo? Geen idee. De stand is 2.’

: ‘Ik turf buren die zó ontzettend eenzaam zijn dat ze denken hun muziek te moeten delen. Doe je toch iets samen of zo? Geen idee. De stand is 2.’ Andersom: ‘Op het pleintje hiernaast wordt de afgelopen dagen flink gevoetbald, maar nog geen bal gezien. Wel zit mijn hele gevel tot kinderhoogte onder het stoepkrijt. Dat leg ik elk jaar opnieuw uit, want het regent er niet af aan deze kant. Meisje dat het doet is nogal hard leers en ouders interesseert het niet. Ik zal zelf moeten schrobben.’

Beeld: iStock