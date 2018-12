10x jullie mening over het gebruik van een co-sleeper

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: wat is jullie mening over een co-sleeper?

VIVA-forummer Malagueña overweegt het nemen van een co-sleeper en vroeg daarom de mening van de andere forummers. Wij zetten een aantal meningen op een rij.

Haar baby is 3 weken uit en ze vindt het tillen uit de wieg een gedoe. De peuter ligt ook nog regelmatig bij de ouders in bed en dat kan soms best krap worden, daarom kwam ze uit bij een co-sleeper.

SallySpectra* : ‘Ik vond het ideaal! Je kan gewoon je hoofd bij je baby leggen (heel lekker ligt dat misschien niet maar het kan wel), je hoeft niet te tillen en je kan bijvoorbeeld makkelijk met je arm of hand op/over baby leggen, even over de wang aaien, pink in mond doen, speen pakken etc. Wij hadden een co-sleeper van Chicco. Wel prijzig maar heel goed verkocht op marktplaats. En hij is makkelijk mee te nemen in de auto (opvouwbaar).’

Morgenstond_ :'Co-sleeper vond ik bij de oudste ideaal. Die kon ik er na het voeden inderdaad zo in leggen. Jongste pikt het niet om weggelegd te worden, dus die slaapt bij ons in bed. Wij hebben er toentertijd een op Marktplaats gekocht. Als ik zou moeten schatten is hij een meter lang. Iets groter dan een wiegje. Een gemiddelde baby past daar dan wel 9 maanden in denk ik? Je zou daarna eventueel nog een ledikant om kunnen bouwen tot cosleeper. Daar kan je helemaal lang mee door. Voor een boxspring zou je waarschijnlijk even moeten kijken of het matrasje zo hoog kan bij de co-sleeper die je op het oog hebt.'

Fryskefaam : 'Ik had het ledikantje van Ikea, die ene waar van je de zijkant af kunt halen. Vond het ideaal! Bij baby 3 pas na 4 jaar weggehaald, ook als peuter als hij 's nachts wakker werd, gooiden hem in co-sleept en hij tukte verder.'

RegretteRien : 'Ik dacht altijd dat ik er een zou willen. Ik bleek meer het type te zijn die niet slaapt met een baby naast me.'

Whatsinaname1988 : 'Ik vind een co-sleeper een mode verschijnsel en een beetje onzinnig. Ik sliep altijd met mijn baby's in mijn armen ( en ja ik weet dat het af wordt geraden) en dat kan met een co-sleeper ook niet echt lekker. Enige wat ik deed was mijn nachtkastjes tegen het bed aanschuiven zodat mijn baby's er niet uit konden vallen.'

TheeMuisje : 'Hier is co-sleeper ook de beste aankoop ooit geweest. Ik kon ook moeilijk uit bed komen de eerste tijd dus na een paar weken toch zo'n ding gehaald. Wij hebben de Chicco Next To Me, volgens mij is de We-too ongeveer hetzelfde. Goed op hoogte van bed verstelbaar plus in een kleine helling te zetten tegen reflux/spugen. Baby is nu bijna 7 maanden en past er nog net in. Hij is ook heel makkelijk in en uit elkaar te zetten dus ook heel fijn om mee te nemen als reisbedje.'

Zussel : 'Wij hebben een co-sleeper, aangeschaft toen oudste al een paar maanden was. Achteraf jammer dat ik het toen niet meteen had gekocht, wat een gedoe dat in en uit tillen inderdaad (elke keer mijn bed uit).'

Flomo : 'Het was mijn allerbeste babyaankoop! Scheelde me zoveel gedoe in de nacht.'

Ikigai : 'Hier ook goede ervaring met een co-sleeper. Eerste heeft er het eerste jaar in geslapen, tweede ligt er nu met zeven maanden nog steeds in. Het is een stuk veiliger dan in een bed slapen en makkelijker dan in een apart ledikant, want je ligt direct naast elkaar en kan zo voeden, troosten, etc. Ik heb een heel eenvoudige gekocht op mp voor een paar tientjes, geen merk kunnen ontdekken.'

: ‘Hier ook goede ervaring met een co-sleeper. Eerste heeft er het eerste jaar in geslapen, tweede ligt er nu met zeven maanden nog steeds in. Het is een stuk veiliger dan in een bed slapen en makkelijker dan in een apart ledikant, want je ligt direct naast elkaar en kan zo voeden, troosten, etc. Ik heb een heel eenvoudige gekocht op mp voor een paar tientjes, geen merk kunnen ontdekken.’ Brucedehond: ‘Ik heb de grijze van petit Amélie. Ideaal. Om de baby van je borst naar de co-sleeper te verplaatsen moet je nog wel een beetje rechtop gaan zitten (vond ik) maar het is echt handiger dan een wiegje. Deze co-sleeper staat los, maar wij hadden een nachtkastje geklemd tussen de muur en co-sleeper. Overdag kan de baby er ook in slapen met het hekje omhoog. Mijn dochtertje heeft er wel 11 maanden in gelegen.

