10x jullie mening over kinderen bewust laten opgroeien zonder elektronica

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: jullie mening over kinderen bewust laten opgroeien zonder elektronica.

Onze VIVA-forummers laten weten hoe zij denken over het laten opgroeien van kinderen zonder televisie, tablet of telefoon en waarom. We zetten een aantal reacties op een rijtje.

Nèmain’: ”Ik vraag me af wat er gebeurd als die kinderen op zichzelf gaan wonen en ineens in aanraking komen met media. Dan hebben ze nooit geleerd ermee om te gaan.”

”Ik vraag me af wat er gebeurd als die kinderen op zichzelf gaan wonen en ineens in aanraking komen met media. Dan hebben ze nooit geleerd ermee om te gaan.” Anoniem05112018132253: ”Lijkt me vreselijk. Dan kennen ze niets over het buitenland, over andere soort mensen of over allerlei alledaagse dingen die gebeuren buiten hun eigen wereldje. Daarnaast loop je gigantisch achter als je geen toegang hebt tot het internet.”

”Lijkt me vreselijk. Dan kennen ze niets over het buitenland, over andere soort mensen of over allerlei alledaagse dingen die gebeuren buiten hun eigen wereldje. Daarnaast loop je gigantisch achter als je geen toegang hebt tot het internet.” Iblis: ”Ik denk niet dat het nog haalbaar is in deze tijd. Tegenwoordig gebeurt bijna alles op een tablet of computer.”

”Ik denk niet dat het nog haalbaar is in deze tijd. Tegenwoordig gebeurt bijna alles op een tablet of computer.” Turtlerain: ”Ik vind het een vrij radicale keuze. Natuurlijk is het niet oké om uren op een scherm te hangen, maar om dan maar door te slaan naar een ander extreem? Leren doseren lijkt mij beter. Je onthoudt kinderen echt wel iets, vind ik. Worden ze wereldvreemd van.

”Ik vind het een vrij radicale keuze. Natuurlijk is het niet oké om uren op een scherm te hangen, maar om dan maar door te slaan naar een ander extreem? Leren doseren lijkt mij beter. Je onthoudt kinderen echt wel iets, vind ik. Worden ze wereldvreemd van. KataTonDemonaEaytoy: ”Lijkt mij gewoon niet heel handig, omdat ook op het gebied van werk en school het erg handig is om met schermen om te kunnen gaan.”

”Lijkt mij gewoon niet heel handig, omdat ook op het gebied van werk en school het erg handig is om met schermen om te kunnen gaan.” redbulletje: ”Ze kunnen dan nergens over meepraten met hun leeftijdsgenoten, want zij volgen wel televisie en vloggers en kunnen wel behendigheid op de computer opbouwen. Je ziet tenslotte ook verschil tussen mensen die pas op oudere leeftijd met computers hebben leren omgaan en kinderen die er vanaf kleins af aan al spelenderwijs mee bezig zijn.

”Ze kunnen dan nergens over meepraten met hun leeftijdsgenoten, want zij volgen wel televisie en vloggers en kunnen wel behendigheid op de computer opbouwen. Je ziet tenslotte ook verschil tussen mensen die pas op oudere leeftijd met computers hebben leren omgaan en kinderen die er vanaf kleins af aan al spelenderwijs mee bezig zijn. nerdopviva: ”Natuurlijk worden die kinderen beïnvloed door media, alleen door andere media. Ze moeten zelf op onderzoek uitgaan. Hoe dan? Ze moeten toch ergens hun kennis vandaan halen en ik vraag me af waarom boeken uit een bibliotheek dan beter zouden zijn dan artikelen op internet of documentaires op tv.”

”Natuurlijk worden die kinderen beïnvloed door media, alleen door andere media. Ze moeten zelf op onderzoek uitgaan. Hoe dan? Ze moeten toch ergens hun kennis vandaan halen en ik vraag me af waarom boeken uit een bibliotheek dan beter zouden zijn dan artikelen op internet of documentaires op tv.” NYC: ”Mijn keuze zou het niet zijn, maar zolang de kinderen niet totaal wereldvreemd worden opgevoed (op een bepaalde leeftijd wel de krant mogen lezen), dan lijkt het mij een keuze van de ouders. En dat ze wel gewoon mee mogen doen met computerles/ICT op school etc. Dat ze populaire series missen of muziek van nu niet kennen, lijkt me het minste probleem. Dat ze geen vlogs bekijken of op Instagram zitten al helemaal niet.”

”Mijn keuze zou het niet zijn, maar zolang de kinderen niet totaal wereldvreemd worden opgevoed (op een bepaalde leeftijd wel de krant mogen lezen), dan lijkt het mij een keuze van de ouders. En dat ze wel gewoon mee mogen doen met computerles/ICT op school etc. Dat ze populaire series missen of muziek van nu niet kennen, lijkt me het minste probleem. Dat ze geen vlogs bekijken of op Instagram zitten al helemaal niet.” Zeeepje: ”Ik kende twee meisjes die zo zijn opgegroeid. Ze waren compleet wereldvreemd en liepen echt achter op het gebied van sociale ontwikkeling omdat ze geen of weinig aansluiting met leeftijdsgenoten konden vinden. Je berooft je kinderen gewoon van een normale ontwikkeling.”

”Ik kende twee meisjes die zo zijn opgegroeid. Ze waren compleet wereldvreemd en liepen echt achter op het gebied van sociale ontwikkeling omdat ze geen of weinig aansluiting met leeftijdsgenoten konden vinden. Je berooft je kinderen gewoon van een normale ontwikkeling.” Foodisgood: ”Mijn buurkindjes hebben ook geen tv in huis. Af en toe mogen ze op de laptop eens wat kijken, zoals Het Klokhuis of een andere kinderserie waar ze van kunnen leren. Ze lezen veel boeken, spelen heel vaak buiten en hebben genoeg vriendjes en vriendinnetjes. Het is bijna hetzelfde als hoe ik zelf ben opgegroeid. Er is daar niks mis mee.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock