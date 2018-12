10x jullie mening over kinderen laten eten voor de televisie

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: jullie mening over kinderen laten eten voor de televisie.

Waar het ene huishouden zweert dat dineren aan tafel hoort te gebeuren, zitten andere gezinnen elke avond met het bord op schoot op de bank. Wat denk jij, kan het kwaad om te doen? De VIVA-forummers laten weten hoe zij erover denken.

LAgirl82 : ‘Wij eten altijd aan tafel. Ik vind dat heel erg belangrijk, een rustmoment, tijd voor elkaar, tijd als gezin, samen praten. Het is zoveel meer dan alleen eten. Ik doe ook altijd de tafel dekken met een tafellaken etc. Hier gaat de tv uit en eten we samen aan tafel en spreken we de dag door. Telefoons en elektronica mogen ook niet aan tafel, gewoon een heerlijk gezinsmoment. Ook als de kinderen weg zijn eten mijn man en ik samen aan tafel. We vinden het ook heerlijk om na te tafelen, maar dan zijn de kinderen al wel van tafel gegaan. Ontbijt en lunch ook altijd aan tafel. Als dat wegvalt dat vind ik echt triest, daarbij is eten voor de tv ook gewoon ongezond.’

: ‘Wij eten altijd aan tafel. Ik vind dat heel erg belangrijk, een rustmoment, tijd voor elkaar, tijd als gezin, samen praten. Het is zoveel meer dan alleen eten. Ik doe ook altijd de tafel dekken met een tafellaken etc. Hier gaat de tv uit en eten we samen aan tafel en spreken we de dag door. Telefoons en elektronica mogen ook niet aan tafel, gewoon een heerlijk gezinsmoment. Ook als de kinderen weg zijn eten mijn man en ik samen aan tafel. We vinden het ook heerlijk om na te tafelen, maar dan zijn de kinderen al wel van tafel gegaan. Ontbijt en lunch ook altijd aan tafel. Als dat wegvalt dat vind ik echt triest, daarbij is eten voor de tv ook gewoon ongezond.’ Binkie: ‘Avondeten en ontbijt gebeurt hier aan tafel. Dan kan er even rustig gepraat worden over de dag ook. Het is echt een feestje voor ze als we eens eten afhalen en we dat aan de kleine tafel op de bank opeten.’

‘Avondeten en ontbijt gebeurt hier aan tafel. Dan kan er even rustig gepraat worden over de dag ook. Het is echt een feestje voor ze als we eens eten afhalen en we dat aan de kleine tafel op de bank opeten.’ Skawa : ‘Wij eten aan tafel met ons dochtertje en ook als zij er niet is. Dat doen wij al heel lang. Vanuit huis mee gekregen. Ik heb afgelopen jaar 1 keer friet voor de tv gegeten met ons dochtertje als grote uitzondering.’

: ‘Wij eten aan tafel met ons dochtertje en ook als zij er niet is. Dat doen wij al heel lang. Vanuit huis mee gekregen. Ik heb afgelopen jaar 1 keer friet voor de tv gegeten met ons dochtertje als grote uitzondering.’ Voornu: ‘1x per week voor de tv, als ons kind van sport terugkomt en het dus al wat later is. Dan kijken we een leuk programma. Verder altijd aan tafel. Lijkt mij ook praktisch niets om dit dagelijks te doen, dat geknoei op de bank. En aan tafel ontstaan er zomaar gesprekken.’

‘1x per week voor de tv, als ons kind van sport terugkomt en het dus al wat later is. Dan kijken we een leuk programma. Verder altijd aan tafel. Lijkt mij ook praktisch niets om dit dagelijks te doen, dat geknoei op de bank. En aan tafel ontstaan er zomaar gesprekken.’ Madeliefjees: ‘Alleen op vrijdag aten we patat voor de tv. Verder altijd aan tafel, ook uit praktisch oogpunt. Kan je de pannen op tafel zetten en wordt er niet met eten geknoeid op de bank en/of het vloerkleed. Tijdens het eten staat de tv uit, dit was het enige moment op de dag dat we met zijn vieren konden eten. En in plaats van de aandacht voor de tv, en je eten gedachteloos naar binnen schuiven, komen er verhalen aan tafel. Gedoe met eten hadden we nooit. Heb je geen honger, prima laat je het staan. Lust je het niet? Brood ligt in de kast. Ik had het niet willen missen.’

‘Alleen op vrijdag aten we patat voor de tv. Verder altijd aan tafel, ook uit praktisch oogpunt. Kan je de pannen op tafel zetten en wordt er niet met eten geknoeid op de bank en/of het vloerkleed. Tijdens het eten staat de tv uit, dit was het enige moment op de dag dat we met zijn vieren konden eten. En in plaats van de aandacht voor de tv, en je eten gedachteloos naar binnen schuiven, komen er verhalen aan tafel. Gedoe met eten hadden we nooit. Heb je geen honger, prima laat je het staan. Lust je het niet? Brood ligt in de kast. Ik had het niet willen missen.’ Ice_a: ‘Wij eten meestal aan tafel en eens per twee/drie weken voor de TV. Lekker filmpje kijken met zn allen.’

‘Wij eten meestal aan tafel en eens per twee/drie weken voor de TV. Lekker filmpje kijken met zn allen.’ Sainte: ‘Ik herinner me dat we thuis de tv uit hadden staan en de muziek zachtjes aan en dat we onze mond hielden tot we ons bord leeg hadden. Pas tijdens het natafelen werd er gekletst.’

‘Ik herinner me dat we thuis de tv uit hadden staan en de muziek zachtjes aan en dat we onze mond hielden tot we ons bord leeg hadden. Pas tijdens het natafelen werd er gekletst.’ Lily1504 : ‘Ik ben opgegroeid met aan tafel eten. Televisie uit en mobieltjes waren er nog niet. Nu woon ik alleen en zit ik wel eens aan tafel, maar meestal kom ik toch voor de televisie terecht. Ik vind het dan ook een verademing om bij mijn ouders te eten waar we wél aan tafel zitten.’

: ‘Ik ben opgegroeid met aan tafel eten. Televisie uit en mobieltjes waren er nog niet. Nu woon ik alleen en zit ik wel eens aan tafel, maar meestal kom ik toch voor de televisie terecht. Ik vind het dan ook een verademing om bij mijn ouders te eten waar we wél aan tafel zitten.’ -jolijn- : ‘Hier eten we voor de televisie, kids al van jongs af aan. Ze hebben uitstekende tafelmanieren, die ze overigens spontaan hebben opgedaan (wij hebben er in elk geval geen aandacht/tijd in gestoken – in mijn jeugd werd er nogal een drama van gemaakt en dat vond ik niet nodig). Ik kan mijn kinderen prima meenemen naar een restaurant en dat kon ook toen ze 8 waren.’

: ‘Hier eten we voor de televisie, kids al van jongs af aan. Ze hebben uitstekende tafelmanieren, die ze overigens spontaan hebben opgedaan (wij hebben er in elk geval geen aandacht/tijd in gestoken – in mijn jeugd werd er nogal een drama van gemaakt en dat vond ik niet nodig). Ik kan mijn kinderen prima meenemen naar een restaurant en dat kon ook toen ze 8 waren.’ CallieB: ‘Kids van 3,5 en 5 eten tussen de middag veel beter dan voor de tv. En veel minder “eet je brood op, schiet op” politieagentje hoeven spelen. Gaat gezelliger, sneller en ze eten meer. En dan hup even buiten ravotten en weer naar school.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock