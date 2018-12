10x jullie mening over kinderen vijf dagen in de week naar de kinderopvang brengen

Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: jullie mening over kinderen vijf dagen in de week naar de kinderopvang brengen.

VIVA-forummer F. heeft drie kinderen die momenteel drie dagen in de week naar de buitenschoolse opvang gaan. De overige twee dagen mogen ze afspreken, wat volgens haar voor veel gedoe zorgt. Daarom overweegt ze om haar kinderen vijf dagen in de week naar de opvang te brengen.

F. vraagt zich af of kinderen vijf dagen in de week naar de opvang brengen goed is voor hun ontwikkeling of dat het zielig is. Ze vraagt om de mening van haar mede-forummers.

Promethium: ‘Dan kunnen je kinderen dus nooit met vriendjes van school afspreken. Dat lijkt me slecht voor de sociale ontwikkeling van de kinderen. Slecht idee dus.’

Sofietje1983: 'Tja, nee het zal vast niet heel slecht zijn. Maar ik vind het zelf fijn om mijn kinderen te zien.'

‘Tja, nee het zal vast niet heel slecht zijn. Maar ik vind het zelf fijn om mijn kinderen te zien.’ buaya: ‘Ik heb op een BSO gewerkt en ik vond het vaak wel sneu. Voor de meeste kinderen zijn het zo vijf hele lange dagen. Het verschilt natuurlijk een beetje per BSO hoeveel rust een kind daar kan krijgen, maar het blijft een niet-thuis omgeving met veel andere mensen om hen heen. Een kinderprogramma volproppen met sport, clubjes et cetera vind ik trouwens net zo sneu. Heb je een oppas aan huis overwogen? Dat heb ik als kind zelf een tijdje gehad en dat was heel fijn. Gewoon een paar middagen in de week thuis wat aanklooien en de ene week mocht mijn broer een vriendje uitnodigen en de andere week ikzelf.’

Anoniem20112018133931: 'Vijf dagen is toch saai voor zo'n kind. Hoe zou je het zelf vinden om vijf dagen in de week een voorgekauwd dagprogramma te hebben?'

Ikigai: 'Waarom moet het altijd zo druk dan? Hou het tenminste twee à drie middagen lekker rustig voor je kinderen. Ze moeten al genoeg zo te horen.'

Haasjehop: 'Ik vind drie dagen opvang (kinderdagverblijf of school + buitenschoolse opvang) de max. Zielig dus.'

Pavlovski: 'Gewoon doen dan toch? Ik zie het probleem niet hoor. Een dag extra of vijf dagen in de week, daar zit toch wel een verschil in. Al denk ik dat als het nodig is, dat vijf dagen ook kan, al zou ik dat zelf als ouder wel lastig vinden.'

AngelEyes0192: 'Dit doet me echt heel erg denken aan de tijd dat ik au pair was in Londen en zes hele dagen op de kinderen moest passen van 7 uur 's ochtends tot ze 's avonds weer naar bed gingen. De kinderen moesten na schooltijd naar de scouting, pianoles, rugby… het hield niet op! Zo sneu. Zondag was de enige dag dat de ouders met de kinderen waren en toch lieten ze alsnog opa en oma komen. Ik zeg niet dat jij zo bent, maar wordt het niet te druk voor je kinderen? Ga je hier later geen spijt van krijgen? Je ziet ze maar één keer opgroeien.'

Margriet86: 'Hoe wil je later dat je dochter terugkijkt op haar jeugd? Als steeds op de buitenschoolse opvang zijn of ook eens lekker thuis met haar moeder en eventueel een vriendinnetje kunnen uitnodigen? Ik herinner me van vroeger juist een glaasje limonade met een snoepje en mijn moeder aan de keukentafel na schooltijd.'

Redbulletje: 'Willen ze na een drukke (overprikkelende) schooldag niet liever rustig thuis zijn, zodat ze mentaal af kunnen schakelen in plaats van weer een paar uur verplicht tussen een kudde drukke kinderen door te moeten brengen?'

