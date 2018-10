Elke zondag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: jullie mening over gastouders.

Onze VIVA-forummers vertellen over hun ervaring. En dan voornamelijk of het normaal is dat de gastouder zich bezighoudt met privézaken. Denk hierbij aan kappers- en doktersbezoeken en het bijhouden van het huishouden. We zetten een aantal reacties voor je op een rijtje.

Lemoos2: Zelf heb ik nooit gebruik gemaakt van een GO maar wat ik om mij heen zie bij GO’s: de licht huishoudelijke zaken draaien vaak gewoon door (stofzuigen, boodschappen doen). Bij de GO een straat achter mij zie ik ook wel eens dat ze in de tuin bezig zijn maar ik geloof dat ze daar een soort van kindermoestuintje hebben. Huisarts en tandarts lijken mij moeilijk te vermijden als je van ma t/m vr kinderen in huis hebt. Dat is ook de charme van een GO, een huislijke setting t.o.v. een KDV waar ze de hele dag een programma draaien. Bezoek, kapper en echt de ramen staan lappen oid zou ik ook een beetje raar vinden.

Meaki: Werktijd is werktijd. Als ik op kantoor zit, ga ik ook niet even tussendoor naar de kapper. Medische afspraken worden normaliter alleen onder werktijd geplanned als het echt niet anders kan. Daarom heb ik altijd nooit gastouderopvang afgenomen, dan heb je dit soort dingen niet. Het zijn ook meestal vrouwen die dit doen om zelf geen opvang voor hun kinderen te hoeven hebben en toch een zakcentje te verdienen. Terwijl dit gewoon een dienst is die je als ondernemer aanbiedt.

Lilalinda: Ik heb zelf voor kinderopvang gekozen, juist omdat dat 'lekker zakelijk' en duidelijk is. Als je kiest voor een gastouder, kies je ook voor 'opvang in huislijke sfeer', daar hoort een keer een buurvrouw bij, die een kopje thee drinkt. Of een vaatwasser inruimen. Maar niet je eigen huis poetsen (kan ik ook niet, als ik aan het werk ben), ook niet naar de huisarts (voor mij ook verlof) etc. En zonder overleg een ander op laten passen mag gewoon niet. Bij ons in de straat was een tijdje een gastouder, ik vroeg me altijd af, of ouders wel door hadden in wat voor chaos ze hun kinderen 's morgens achterlieten.

Ducktales: Onze gastouder moet soms wel eens na de dokter (2x gebeurd in 5 jaar) en dat stemt ze af van te voren. Ze plant dat op een moment dat ze nog maar 1 of 2 kindjes heeft en die makkelijk mee kunnen of ze vraagt of het goed is dat oma (haar moeder) oppast. Zelf heb ik daar geen problemen mee want ze werkt fulltime van 07:00-18:00 dus het is of de kinderen even mee of ze neemt vrij en dan moet ik wat anders regelen. Dingen die in het weekend kunnen doet ze ook in het weekend en zou ik ook niet zo leuk vinden als ze dat met kinderen doet (kapper bijv.). Haar moeder en een vriendin die GO is komen soms wel eens langs maar die vriendin vangt op als onze eigen GO met vakantie is dus alleen maar fijn dat de kinderen haar ook kennen. Haar moeder is achterwacht dus bij nood komt zij, ook fijn dat de kinderen haar kennen.

Pipootje: Natuurlijk hoeft ze niet constant met de kinderen bezig te zijn! Dat is nou juist het hele idee van gastouder. Dat gezeur van dat jij op je werk niets voor prive kan doen heeft er toch niets mee te maken? ( en nee ik ben geen g.o)

Dreamer: Als je de hele dag kinderen in huis hebt, ontkom je er toch niet aan dat je af en toe de stofzuiger door het huis moet halen. Ook op het kdv wordt verschillende keren overdag geveegd. Ook tafels afnemen en de keuken weer op orde, lijken me een normale gang van zaken.De gastouders die ik ken, hebben een vaste achtervang. Verschillende gastouders vangen voor elkaar op, als er doktersbezoek nodig is. Een echte gastouder doet het er niet zomaar even bij, die heeft een opleiding moeten doen. Als mensen niet voor een gecertificeerde gastouder kiezen, dan zul je al sneller hebben dat eea niet zo goed geregeld is.Samen met de kinderen naar de winkel hoort juist bij de opvang, volgens mij. Ik zie ook groepjes van het kdv wel naar de winkel gaan. Is een leuk én nuttig uitje.

Yette: Het woord zegt het toch al? Gastouder. Een kind draait dus gewoon mee in een gezin. Dus ja, dan kan je ondertussen gewoon bezoek ontvangen, boodschappen doen of naar de dokter. Mij lijkt het juist goed voor een kind. Als een gastouder door overmacht een buurvrouw vraagt om even op te passen, is het wel zo netjes om dat de ouders te laten weten. Maar als ouder zou ik er verder geen probleem in zien. Je kiest per slot voor een gastouder die je vertrouwt, dus dan zal die buurvrouw vast wel een goede oplossing zijn.

Pamelacourson: Ik vind het niet vreemd als een gastouder wat kleine dingen in huis doet, boodschappen doet met de kinderen en een keertje naar de dokter moet. Bij de huisarts komt een vrouw die daar 3x per week moet komen en zij neemt haar oppaskindje ook mee (de anderen zitten op school). Het kind vindt het hartstikke gezellig daar. Ik zie er het probleem niet van. Wel vind ik dat wanneer je bijvoorbeeld 3 hele kleintjes hebt om op te passen, er gewoonweg geen tijd is om andere dingen te doen. Dan ben je er continu mee bezig. Maar wanneer de kinderen wat ouder zijn en bijvoorbeeld samen spelen, dan zie ik niet in waarom een gastouder tussendoor niet even haar keuken mag poetsen.

Ninanoname: Ik zou er niet mee zitten. De boel moet toch aan kant en als alle kinderen liggen te slapen of een uurtje rusten op de bank met een boekje is het toch geen probleem dat de GO eventjes wat bankzaken regelt?

En een vriendin die even iets op komt halen of af komt geven en een kopje koffie meedrinkt is toch ook prima? Een GO floreert juist bij huiselijkheid. Dan hoort dat er gewoon bij. Iemand die een broodje mee eet, een rondje over de markt en kibbeling halen, iets afgeven op het postkantoor, zou voor mij geen probleem zijn.Ik zou er wel een probleem mee hebben als een huisvriend als Robert M. heel even op de kinderen zou letten, als de GO naar de kapper moet. En als onze to daar bang voor is, moet ze de gastouder zeggen dat ze graag een verklaring omtrent gedrag van die vaste bezoeker zou zien. En dat moet ze zeker aankaarten en zonodig maatregelen nemen. Dus wijkagent inschakelen, melding maken of aangifte doen en kind daar weghalen.

En een vriendin die even iets op komt halen of af komt geven en een kopje koffie meedrinkt is toch ook prima? Een GO floreert juist bij huiselijkheid. Dan hoort dat er gewoon bij. Iemand die een broodje mee eet, een rondje over de markt en kibbeling halen, iets afgeven op het postkantoor, zou voor mij geen probleem zijn.Ik zou er wel een probleem mee hebben als een huisvriend als Robert M. heel even op de kinderen zou letten, als de GO naar de kapper moet. En als onze to daar bang voor is, moet ze de gastouder zeggen dat ze graag een verklaring omtrent gedrag van die vaste bezoeker zou zien. En dat moet ze zeker aankaarten en zonodig maatregelen nemen. Dus wijkagent inschakelen, melding maken of aangifte doen en kind daar weghalen.

Susan: Boodschappen, dagelijkse huishoudelijke taken zoals stofzuigen en de vaatwasser in- en uitruimen, een bezoekje van de buurvrouw, dat lijkt me allemaal vrij normaal bij een gastouder. Het lijkt me niet dat je een grote schoonmaak gaat houden in die tijd, een kappersbezoek vind ik ook iets te ver gaan en iemand anders in jouw plaats laten oppassen vind ik echt not-done, tenzij het echt heel hoge, onvoorziene nood is en het eenmalig plaatsvindt.

Beeld: GettyImages