In Nederland krijgen zwangere vrouwen rond de tiende week een echo, om de bevaldatum te bepalen, en rond de twintigste week, waarbij het geslacht kan worden vastgesteld. Kasia Bilardo, hoogleraar verloskunde en gynaecologie aan het UMC, pleit nu voor een extra echo rond de dertiende week om eventuele afwijkingen eerder vast te stellen.

NIPT-test

Nu is het zo dat tussen de tiende en de twintigste week van de zwangerschap op verzoek de NIPT-test kan worden afgenomen. Met dit bloedonderzoek kunnen chromosomale afwijkingen bij de baby worden opgespoord.

NIPT-test onvolledig

Die NIPT-test is in plaats gekomen van de combinatietest, waarbij ook een echo werd gemaakt. De NIPT-test is dus optioneel en betrouwbaarder dan de combinatietest en bovendien minder ingrijpend. Maar, de NIP-test kan niet alle structurele afwijkingen van de baby opsporen. ‘Een incomplete schedel bijvoorbeeld, een open buik of hoofd, hersenhelften die niet zijn gescheiden. In totaal gaat het om negen afwijkingen die op de 13 wekenecho al zichtbaar zijn,’ legt Kasia uit aan Editie NL.

Volgens Bilardo is er daarmee geen reden om de 13 wekenecho over te slaan en te wachten op de twintig wekenecho. ‘Waarom zouden we dan wachten? Op de 13 wekenecho kun je al heel veel zien en de kans op fouten is extreem laag.’ De 13 wekenecho kan volgens Bilardo veel verkeerde veronderstellingen wegnemen, omdat mensen niet tot de twintigste week hoeven te wachten op eventuele afwijkingen. ‘Dan wordt de zwangerschap vaak alsnog afgebroken. Dat is heel moeilijk voor mensen als ze tot die tijd denken dat alles goed gaat.’ Ben jij voor een standaard echo in de dertiende week?

