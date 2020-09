Aan de bak: 3x recepten die leuk zijn voor moeder én kind

Van zelfgemaakt lekkers worden we altijd blij. Moeilijk? Welnee. Deze makkelijke recepten zorgen voor de grootste bakpret in de keuken.

Recept 1: Wolkenzoetjes

Voor 36 stuks

Benodigdheden

2 eiwitten

Scheutje vanille aroma

120 g suiker

voedselkleurstof in de kleuren roze, lila en lichtblauw

Uitleg bereiding

Verwarm de oven voor op 100°C hetelucht of 120°C onder-/bovenwarmte. Bekleed 2 bakplaten met bakpapier. Doe het eiwit, het vanille aroma en 1 snufje zout in een kom, klop dit heel stijf en voeg dan langzaam de suiker toe.

Verdeel de schuimmassa over 4 kommetjes. Laat 1 deel wit en kleur de rest met voedselkleurstof roze, lila en lichtblauw. Vul de eerste spuitzak met een rond spuitmondje met het roze mengsel. Spuit daarmee druppels van ongeveer 2 cm op de bakplaat.

Maak de spuitzak en het spuitmondje schoon en herhaal dit alles met de andere kleuren. Per kleur kun je ongeveer 9 schuimpjes maken. Deze moeten dan 1,5 uur in de oven drogen (schuimpjes bak je eigenlijk niet, maar droog je). Bewaar ze daarna in een luchtdichte doos.

Recept 2: Kaneelslakkenhuisjes

Voor 15 stuks

Benodigdheden

Voor het gistdeeg

250 ml melk

100 g boter

80 g suiker

1 zakje droge gist

500 g bloem

Verder nodig

100 g boter

2 tl kaneelpoeder

100 g gepelde walnoten

100 g poedersuiker

Uitleg bereiding

Maak gistdeeg door de melk te verwarmen in een pan en de boter daarin bij lage temperatuur te laten smelten. Laat het mengsel even rusten tot de melk lauw geworden is. Voeg suiker en gist toe en roer dit erdoor. Laat het deeg 10 minuten rijzen tot het schuimt.

Doe de bloem in een grote kom en voeg het gistmengsel toe. Verwerk dit alles met de menghaken van de handmixer in 5 minuten tot een glad deeg. Dek het deeg af met vershoudfolie en laat het op een warme plaats in zo’n 2 uur rijzen tot het in volume verdubbeld is.

Verwarm de oven voor op 180°C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Rol het gistdeeg tussen vershoudfolie uit tot een rechthoek van 30 x 40 cm. Verwijder de folie. Smelt de boter in een vuurvast schaaltje in de opwarmende oven. Roer kaneelpoeder door de helft van de boter en bestrijk daarmee het deeg. Zet de andere helft apart. Hak de walnoten fijn en strooi ze over het deeg. Rol het dan op en snijd de rol in 15 stukken.

Leg de kaneelbroodjes met de snijkant naar boven op de bakplaat en bestrijk ze met de rest van de boter. Bak ze in 30 minuten goudbruin. Haal ze uit de oven en laat ze iets afkoelen. Roer de poedersuiker met 1 eetlepel water tot een stroperig vloeibaar glazuur en bestrijk daarmee de afgekoelde kaneelbroodjes.

Recept 3: Regenboogkwarktaart

Voor 8 stukken

Benodigdheden

Voor het zandtaartdeeg

300 g bloem

200 g suiker

100 g boter, in blokjes

Overig

250 g suiker

4 eieren

4 el maizena

1 zakje puddingpoeder

1 kg magere kwark

voedselkleurstof in vijf verschillen kleuren naar keuze

200 ml slagroom

Eetbaar decoratiestrooisel

Uitleg bereiding

Begin met het zandtaartdeeg en doe de bloem, suiker en de stukjes boter in een kom. Roer dit alles met de kneedhaken van de handmixer door elkaar en kneed het dan – indien nodig met 1-2 eetlepels koud water – tot een glad deeg.

Wikkel het deeg in vershoudfolie en laat het ongeveer 30 minuten in de koelkast rusten. Verwarm de oven voor op 180°C boven-/ onderwarmte of 160°C hetelucht. Bekleed de springvorm met bakpapier en bespuit de randen met bakspray.

Verdeel het zandtaartdeeg over de bodem van de vorm en duw het stevig aan. Doe vervolgens de suiker, eieren, een snufje zout, maizena en puddingpoeder in een kom, meng goed en schep er dan de kwark door. Verdeel het mengsel in 5 gelijke delen in kommetjes en kleur elk deel met behulp van de voedselkleurstof.

Verdeel de verschillende kleuren room met een eetlepel over de deegbodem in de springvorm. Zorg dat het mengsel gelijk verdeeld is en bak de taart dan ongeveer 50 minuten. Laat de taart afkoelen, klop de slagroom stijf en vul hiermee een spuitzak met stervormig mondje. Spuit 8 toefjes slagroom op de taart en versier hem verder naar wens met eetbaar decoratiestrooisel.

