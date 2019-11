Beestenboel: 3x naar de boerderij

Koud buiten? Dan spenderen we de dag het liefst met een dekentje op de bank. Vonden kleine kindjes dat ook maar leuk. Als oplossing dan maar naar drie leuke boerderijen in Nederland.

Vrije dag samen? Pak jezelf en de kleine dik in en reis af naar Landerij De Park in Elst. Een waar paradijs voor kinderen, want naast de boerderij vind je er moes- en bloemtuinen én een grote speelplaats. Extra leuk: workshops als broodjes bakken of knutselen met schapenwol. landerijdepark.nl

Vijf hectare vol tuinen, dieren, activiteiten én een gezellige lunchroom met ambachtelijk gemaakt lekkers: stadsboerderij Pluk! is een gezellige hotspot voor (heel) jong en oud. Kleine avonturiers hebben de tijd van hun leven in de natuurspeeltuin en kunnen deelnemen aan interactieve speurtochten.

In de polders en het bos van Spaarnwoude in Velzen-Zuid is het nooit saai. Kinderen leren er alles over de jonge dieren op de boerderij, spelen buiten in het speelbos en bakken hun eigen pannenkoeken. Échte waaghalzen gaan mee op speurtocht door het spinnenbos.

Dit artikel is afkomstig uit VIVA Mama 1 – 2019. Je kunt de editie hieronder online bestellen.