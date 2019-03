3x ontspannen koffie drinken met een baby, zo doe je dat

Het voorjaar lonkt, dus hup, baby in de wagen en op naar je favoriete koffietentje. Krantje, cappuccino, worteltaart: welke (kersverse) moeder droomt daar niet van? Kan jij er ‘niet echt’ van genieten omdat je je zorgen maakt over een ontplofte luier, een terrorbaby of beide? VIVA verklapt: zó drink je ontspannen koffie bij je favo spot mét baby.

Hoewel de dochter van VIVA’s Gina inmiddels een dreumes is (een Duracel-dreumes; chill koffie drinken is nu een stuk lastiger), weet ze als geen ander hoe je rustig koffie drinkt met een baby. ‘Mex en ik hebben vanaf haar geboorte wekelijkse koffiedates bij onze vaste hang-out Koffie&Koffie. We vierden er zelfs haar eerste verjaardag.’

Tip 1: Zoek een kindvriendelijk koffietentje

Aan familiecafés in grote steden geen gebrek (neem: Melksnor in Amsterdam of Confetti in Maastricht), maar woon je zoals Gina in een kleinere stad dan moet je op zoek naar een (hippe) koffietent waar ook andere mensen met kinderen komen. Dan voel je je minder opgelaten als je baby (effe) huilt. En ook niet onbelangrijk: is er gelegenheid is om je baby te verschonen, minstens één kinderstoel voor handen én – als je geluk hebt – een speelhoekje.

P.S. familiecafés nowadays zijn net zo Instagramwaardig als menig koffietent waar millennials met hun laptops de deur platlopen. Wat let je?

Tip 2: Kies een slimme spot

De hort op met je baby, de ene dag is het net alsof je met je mini BF op stap bent (lees: weinig tot geen gehuil, alle flesjes/fruithapjes gaan op en er wordt geplast en gepoept zónder dat er een heuse omkleedsessie aan te pas komt) en de andere dag is het allesbehalve het eerder genoemde (kortom: ruk). Omdat je niet weet hoe alles loopt en plannen met een baby onmogelijk is, kun je het beste kiezen voor een koffietentje in de buurt. En als je er terug blijft komen maak je er jullie vaste hang-out van. Bonus? Het personeel kent je en kan te hulp schieten wanneer nodig: de kinderstoel aangeven, de deur openen. ‘Iedereen kent Mex bij Koffie&Koffie. En zit haar groeien, ontwikkelen. Dat maakt het leuk om daar terug te komen. De eigenaar heeft al gezegd dat ze er later kan werken, haha.’

Tip 3: Relax en geniet

Zit vooral niet in over wat er allemaal kan gebeuren. Wil je graag me-time? Plan je koffie (half)uurtje rond een slaapje van je baby (en zorg dat je z’n slaapmuziek paraat hebt als-ie even wakker schrikt). Zin in een koffiedate met je baby? Zet hem in de kinderstoel naast je, leg wat speeltjes voor zijn neus en klets met hem, terwijl jij je koffie wegtikt. Is je baby (bijna) 1 jaar, spreek eens af met een vriendin die ook een kindje heeft.

Is het al coffee o’clock?

Beeld: iStock