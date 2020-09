3x de gezelligste recepten van taarten om mét je kind te bakken

De eerste verjaardag, het eerste stapje, de eerste keer naar de peuterspeelzaal: met een kind blíjf je mijlpalen vieren. Mét zelfgemaakt lekkers uiteraard. Wij hebben drie lekkere en leuke taart recepten voor je op een rijtje gezet.

Recept 1: IJshoorntjestaart

12 tot 14 porties

Benodigdheden

600 g ongezouten boter, plus extra om mee in te vetten

300 g fijne kristalsuiker

2 tl vanille-extract

6 eieren * 300 g zelfrijzend bakmeel

1 tl bakpoeder

600 g poedersuiker, gezeefd

2 tl frambozen- of aardbeiensmaakstof

blauwe en roze voedingskleurstof

150 g witte kookchocolade, in stukjes

33 ml mascarpone

66 ml slagroom

IJshoorntje

1-2 el gekleurde hagelslag

Uitleg bereiding

Verwarm de oven voor op 180°C. Vet 3 taartblikken in en bekleed met bakpapier. Mix 300 g boter en suiker tot het licht en luchtig is. Klop het vanille-extract erdoor, voeg de eieren een voor een toe en klop steeds goed. Zeef meel en bakpoeder en schep door het beslag. Verdeel het beslag over drie blikken en bak in 20 tot 25 min. goudbruin. Laat daarna 10 min. afkoelen.

Maak botercrèmeglazuur door 300 g boter en de helft van de poedersuiker te kloppen met een mixer. Klop de rest van de poedersuiker erdoor tot het een luchtig geheel is en voeg 1 tl smaakstof, de blauwe kleurstof en 1 à 2 tl heet water toe.

Maak de bovenkanten van de afgekoelde cakes vlak met een kartelmes en Verkruimel 60 g van de afgesneden cake in een kom. Voeg 2 à 3 el botercrèmeglazuur toe en roer zachtjes. Maak met een ijsschep een bal van deze kruimels en koel 10 min..

Verdeel een derde van het glazuur over twee van de cakes. Stapel de cakes in drie lagen met de niet-geglazuurde cake bovenop en bedek de zijkanten en de bovenkant met een dunne laag glazuur. Laat het glazuur 20 min. hard worden in de koelkast. Smeer vervolgens nog een laag op de taart en maak de zijkanten en bovenkant glad. De overige glazuur smeer je op de bal, koel weer 10 min.

Maak dan ganacheglazuur door mascarpone luchtig te kloppen en voeg al mixend de slagroom toe. Verwarm dit met de chocola in een steelpannetje op laag vuur en roer tot de chocola gesmolten is. Neem van het vuur en voeg 1 tl smaakstof en roze kleurstof toe. Laat 3 tot 4 min. afkoelen en indikken.

Leg de bal bovenop de taart en schep er een beetje ganache overheen. Schep de rest over de bovenkant van de taart zodat het langs de kant druipt. Strooi gekleurde hagelslag over de bal en langs de onderkant van de taart. Zet een ijshoorntje schuin op de bal. Laat de taart 20 min. rusten op een koele plek buiten de koelkast voor je hem aansnijdt.

Lees ook:

Gek op karamel-zeezout? Probeer déze bijzondere chocoladesmaak eens

Recept 2: naked cake

12 tot 14 porties

Benodigdheden

500 g ongezouten boter, plus extra om mee in te vetten

325 g fijne kristalsuiker

Fijngeraspte schil van 3 citroenen

6 eieren

350 g zelfrijzend bakmeel

2 el melk

15 g gevriesdroogde frambozen, plus extra als versiering

300 g poedersuiker

200 g mascarpone

2 el citroensap

Verse, eetbare bloemen

Uitleg bereiding

Verwarm de oven voor op 180°C. Vet 3 taartblikken in en bekleed met bakpapier. Snijd 350 g boter in blokjes en mix samen met suiker en de geraspte schil van 2 citroenen tot een licht en luchtig geheel.

Doe de eieren er een voor een bij en klop steeds goed. Schep voorzichtig het meel door het beslag en roer de melk erdoorheen tot alles goed gemengd is. Gooi de gevriesdroogde frambozen erbij en roer door. Verdeel het mengsel over de drie blikken en strijk glad. Bak 25 tot 30 min. tot de cakes goudbruin zijn en laat daarna afkoelen.

Maak het glazuur door de overgebleven boter en citroenrasp en de helft van de poedersuiker in een kom met een mixer tot een romig geheel te kloppen. Voeg de mascarpone, het citroensap en de rest van de poedersuiker toe en klop glad en luchtig.

Snijd de bovenkant van de afgekoelde cakes vlak met een kartelmes en zet de bodem van een iets kleiner bakblik op elke cake en snijd de buitenste rand van de cake af. Doe een klodder glazuur op een bord en zet daar één cake bovenop. Besmeer hem met een derde deel van het glazuur. Leg de volgende cake erbovenop, besmeer weer met een derde deel van het glazuur en leg de laatste cake erop. Smeer een dunne laag glazuur op de bovenkant. Bestrooi de taart met wat frambozen en versier eventueel met eetbare bloemen. Dien meteen op.

Lees ook:

Hier houden we van: Ben & Jerry’s deelt recept van Cookie Dough ijs

Recept 3: piñatataart

12 tot 14 porties

Benodigdheden

650 g ongezouten boter, plus extra om mee in te vetten

50 g fijne kristalsuiker

2 tl vanille-extract

6 eieren

350 g zelfrijzend bakmeel

600 g poedersuiker, gezeefd

Vier verschillende kleuren voedingskleurstof, in gelvorm

Gekleurde snoepjes naar keuze

Taartslinger

Uitleg bereiding

Verwarm de oven voor op 180°C. Vet 3 taartblikken in en bekleed met bakpapier. Mix 350 g boter en suiker licht en luchtig. Klop de vanille erdoorheen, voeg de eieren een voor een toe en klop steeds goed. Schep het meel door het mengsel en verdeel het mengsel vervolgens over de 3 blikken. Bak in 25 tot 30 min. goudbruin en laat afkoelen.

Voor het glazuur klop je de overgebleven boter met de helft van de poedersuiker. Klop dan de rest erdoor tot het licht en luchtig is en voeg 1 à 2 tl heet water toe. Snijd de bovenkant van de afgekoelde cakes vlak met een kartelmes en snijd met een koekjesvorm het midden uit twee cakes.

Meng daarna een kwart van het glazuur met de roze kleurstof. Leg één cake op een bord en plak de tweede op de eerste met een laag roze glazuur. Smeer meer roze glazuur op de bovenkant. Vul het midden van de taart met snoepjes, leg de laatste cake zonder gat vervolgens bovenop de andere twee en besmeer de hele taart met een dunne laag, niet roze glazuur.

Zet 20 min. in de koelkast en smeer daarna nog wat glazuur over de rand en de bovenkant van de taart. Verdeel het overgebleven glazuur over vier kommen en geef elke kom een andere kleur met de voedingskleurstof. Doe het glazuur in vier spuitzakken met een gekartelde tuit en spuit langs de rand op de bovenkant. Versier eventueel met een slinger.

Thuisbakkers

Met meer dan 50 kleurrijke recepten voor feestelijke taarten, heerlijke koekjes, hartige hapjes en het lekkerste brood, maak jij lekkere baksels in overvloed. Lastig? Welnee. Dankzij een simpel stappenplan met duidelijke foto’s kan er helemaal niks misgaan.

€ 16,99 Kluitman en Dorling Kindersley

Credits: Productie: Michelle Wolfkamp | Beeld: Istock

Dit artikel is afkomstig uit VIVA MAMA Editie 5 uit 2020. Bestel hier de nieuwste VIVA-Mama.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.