4x geen vervelende kinderen met het kerstdiner

Geen vervelende kinderen met het kerstdiner, please! Moeders heeft immers al de hele ochtend staan zwoegen in de keuken. En wil niets liever dan een gezellige, tikkie rustige avond. Tja, dan is het wel zo fijn als je weet dat de kids netjes aan tafel blijven zitten zonder dramatische discussies te voeren.

Hieronder vind je vijf tips zodat je geen vervelende kinderen met het kerstdiner aan tafel hebt zitten. Thank us later!

Allereerst, ze hoeven natuurlijk niet uren muisstil aan tafel te zitten, maar het is wel fijn als de sfeer gezellig is. En als ze niet de hele tijd zeuren. Om kerstcadeaus. Of het eten niet lekker vinden, en dus niet opeten. 5 tips voor (b)engeltjes aan de kersttafel.

Slimme tafelindeling

Bedenk van te voren hoe, waar en naast wie je de kids aan tafel zet. Weet je dat broer en zus naast elkaar alleen maar gaan zitten klieren, zet dan opa of oma ertussen. Zorg ervoor dat jij en je partner de aandacht kunnen verdelen en allebei naast een kind zitten om te helpen met snijden of iets dergelijks.

Niet te lang

Dien jij verschillende gangen op met Kerstmis? Laat ze dan tussendoor lekker spelen want anders is het een veel te lange zit voor de kids. Maak van te voren een fijne plek in de ruimte (nog idealer als je een speelkamer hebt) waar je wat speelgoed neerlegt zodat ook niet alles nog overhoop moet worden gehaald.

Voor kinderen wordt het een veel fijnere avond op deze manier. Zo hoeven ze nu urenlang stil aan tafel te zitten want eerlijk is eerlijk, dat houdt bijna geen kind vol. Misschien willen opa en oma zelfs wel wat leuke spelletjes met hen doen tijdens de gangen, dan kun jij alles afmaken in de keuken.

Creatief met de opmaak

Ten eerste is het hartstikke leuk om de tafel tip top te verzorgen. Van mooie decoratie tot het juiste servies. Maar, het is ook slim om het eten mooi op te maken voor de kids. Eten wordt op die manier een feestje want het ziet er stukken interessanter uit.

Maak een kids tafel voor het diner

Dineren jullie met veel mensen? Maak dan een aparte kindertafel. Geef de kleintjes bijvoorbeeld pannenkoekjes. Het fijne hieraan is dat ook de volwassenen hierdoor rustig kunnen genieten van het diner. Ideaal toch?!

