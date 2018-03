5x pannenkoekenrestaurants waar je (met je kinderen) naartoe wilt

Vandaag is het Nationale Pannenkoekdag. En aangezien zo’n ronde zoete flens er bij iedereen wel ingaat hebben we de vijf leukste restaurants voor je op een rijtje gezet waar je met je kinderen van zullen smullen. En zo heb jij ook nog een (redelijk) rustige avond.

1. Hans en Grietje in Zeewolde

Dit restaurant ziet eruit alsof het uit een sprookje geplukt is. Na of voor het eten kan het grut rondrennen op de speeltijd rondom het restaurant.

2. Het Pannekoeckershuys in Den Hout

Ook hier is een heel terrein bij om op rond te banjeren. En er is genoeg keuze: ze hebben zo’n 250 (hallo!) verschillende pannenkoeken.

3. De Pannekoekenbakker in Heerle

Hier kun je naast hele lekkere pannenkoeken eten, ook meedoen aan kleurwedstrijden of even langs de speelgoedwinkel die in het pand zit. Oh, en er is een Kids Club!

4. Pannenkoekenhuis d’Olle Smidse in Midwolda

Als het lekker weer is, kun je hier heerlijk buiten zitten. En is er iemand mee die een pannenkoek niet zo weet te waarderen? Ze serveren hier ook frietjes, soep en brood.

5. De Pannekoekenboot in Rotterdam

Terwijl je eet kijk je uit op de skyline van Rotterdam. Nou, wat wil je nog meer? Zelf je pannenkoek beleggen en versieren? Dat kan hier dus ook.

Bron Kek Mama | Beeld Instagram, Shutterstock