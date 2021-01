5x waarom je juist nú als werkende moeders trots mag zijn op jezelf

Dit artikel is speciaal voor alle werkende moeders. Een huishouden runnen naast je kantoorbaan is namelijk niet makkelijk en wij vonden het daarom de hoogste tijd om alle working moms in het zonnetje te zetten.

Het huishouden is al een baan op zich, maar laat staan dat je deze ook nog eens moet combineren. Werkende moeders zijn dan ook om de volgende vijf redenen te gek.

1. Je bent een ster in organiseren

Als werkende moeder moet je heel wat ballen hooghouden. Een goede planning is dan ook een pre. En dat heb jij de afgelopen jaren goed ontwikkeld. Kids naar school brengen, naar de hockeyclub en ondertussen ook nog naar kantoor? Voor jou geen probleem! Je weet de boel soepeltjes draaiende te houden en zonder dat je kids (of partner) enige druk of stress ervaren. You rock mom!

2. Je bent onwijs dankbaar voor de tijd met je kroost

Wanneer je als moeder na een lange werkdag thuiskomt, besef je hoe erg je je kids hebt gemist. Zelfs dat ene huiltje of die ene driftbui! Je beseft je dan ook keer op keer hoe belangrijk ze voor je zijn en haalt daarom alles uit de tijd die je met je kroost hebt.

3. Je bent hét perfecte rolmodel

Als werkende moeder die veel ballen hooghoudt, ben je een hartstikke mooi rolmodel voor je kind. Je leert ze indirect dat er in het leven gewerkt moet worden om centjes te verdienen en toont ze hoe belangrijk het is om je te blijven ontwikkelen. Je kids zullen zien waar het leven omdraait en leren hoe belangrijk het is om een baan te hebben. Ongeacht of je nu kinderen hebt of niet 😉