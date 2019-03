5x zó overleef je de peuterpubertijd

Ik ben (bijna) twee en ik zeg nee, hallo peuterpuber! Wat je ook voorstelt, het antwoord is ‘nee!’. Wil je een boterham? Nee! Zal ik je luier verschonen? Nee! Geef je mama even een handje? Nee! De Nee-fase is één van de belangrijkste symptomen van de peuterpuberteit.

Andere symptomen zijn driftbuien (in de supermarkt if it’s not your lucky day!), stemmingswisselingen, klieren en slaan. Bij de meeste kinderen begint deze fase rondom de tweede verjaardag, maar de dochter van Viva’s Gina, Mex is met haar 16 maanden een pro peuterpuber in de dop. ‘Die kleine draak zegt ”nee!” en schudt met haar wijsvinger bij álles wat ik vraag’, aldus Gina.

Viva Mama geeft 5 tips om de peuterpubertijd zo smooth mogelijk te doorlopen.

Tip 1: Voorbereiding is alles

Kinderen vinden het niet chill als de boel á la minute wordt omgegooid. Bijvoorbeeld als ze aan het spelen zijn met de blokken, en jij roept dat jullie naar buiten gaan om te wandelen. Huh, schoenen aan? Nu? Waarom? En nog voordat je de tweede schoen hebt aangedaan is de eerste schoen alweer uit. Inclusief sok. Herkenbaar? Bereid je kind dus zo vaak en vroeg mogelijk voor op jullie acties, to do’s voor die ochtend/middag. En probeer specifiek te zijn. Ik zeg dan: ‘Mex, je kan nog even spelen met je poppen en dan gaan we zo middageten’. Meestal eindig ik spelend op de grond tussen Mex, de poppen en haar broodje pindakaas met hagelslag. Work in progress zullen we maar zeggen.

Tip 2: Toon begrip

Peuters willen gehoord én begrepen worden. En daar kan jij als moeder voor zorgen! Gekke uitspraken en vragen zoals ‘Ik snap dat het veel leuker is om de spelen met het peper en zoutstel (dan met je 101 speelgoed attributen), maar…’ of ‘Vertel mama eens waarom alle keukenlaatjes en keukenkatjes zo nodig open (en het liefst kapot) moeten, zo’n 10 keer per dag’ – worden dan heul normaal.

Tip 3: Voorkom ‘nee’

Nee moe? I feel you! Omzeil ‘m door je vraag of opmerking anders te formuleren. ‘Wat wil je eerst: broccoli of rijst?’ of ‘Wil je na Gee Raffa naar bed, of na het voorlezen uit Rupsje Nooit Genoeg?’ Zo geef je je kind het gevoel dat hij ook wat te zeggen heeft en jij vermijdt zijn nee. Win-win.

Tip 4: Pick your battles

Soms zegt je kind zomaar nee, gewoon omdat hij dat leuk vindt en wil zien wat er gebeurt. Ik heb je door Mex! Ga dan voor jezelf na of zijn nee een conflict waard is. Wilde je bijvoorbeeld gaan wandelen, dan kan dat misschien ook wel later. Reageer in dat geval nauwelijks, zodat hij niet beloond wordt voor zijn nee.

Tip 5: Zorg voor afleiding

Je kent je kind als de beste, dus je ziet de bui vaak wel aankomen (soms ook niet hoor). Gooi het snel over een andere boeg, door je kind af te leiden. Zing een liedje en doe er een dansje bij (Mex zwicht altijd als ik Blijf Bij Mij zing en een body roll doe), spot razendsnel een hond, vogel of duif of laat de trailer van The Lion King zien op je telefoon. Werkt. Ook. Altijd.

Enne, vergeet niet: het houdt een keer op. Als het goed is voor of (net) na de 4e verjaardag.

