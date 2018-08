Op vakantie met een baby kan leuk en zorgeloos zijn, maar vergt de voorbereiding van een festival. En ter plekke worden je aanpassingsvermogen, flexibiliteit en geduld (flink) op de proef gesteld. Laat al je vakantieverwachtingen varen, en dan komt het goed.

Vakantie-verwachtingsmanagement

Vakantie is een feestje! Ook met baby. Toch ziet je vakantie er met je kleine, grote liefde anders uit. Bezigheden zoals romans verslinden op een luchtbedje in de zee of (hijgend) hiken in de Franse bergen hebben plaatsgemaakt voor een pool party in het kinderbadje van jullie hotel en struin-sessies door de kronkelende, sfeervolle straatjes (met baby in de draagzak, gezellig). Ook leuk. En dus niet erg! Er is immers niets fijner dan de dagelijkse sleur ontvluchten mét je baby, toch?

Vijf vakantesurvivaltips:

#1 Bestemming en accommodatie

De eerste vraag: waar gaat de reis naartoe? Ga naar dat land, die streek waar jullie (nog een keer) naartoe willen. Zorg er altijd voor dat het er veilig is (geen negatief reisadvies), er genoeg voorzieningen zijn (geen derde wereldland) en dat er een ziekenhuis in de buurt is (geen outback, sorry).

De accommodatie moet van alle gemakken voorzien zijn, zoals: een keuken(tje), zwembad, apart woon- en slaapgedeelte, een goedwerkende airco. Je moet er een hele dag kunnen doorbrengen, om de mogelijke ontregel-reisdag van je baby te kunnen killen. Helemaal fijn als er een supermarkt, apotheek en een familierestaurant op loopafstand zijn.

#2 Bagage

Travel light, travel bright! Een uitdaging met een baby. Een dagje naar Zandvoort met je mini en je bent al een pakezel, laat staan wat je allemaal moet meesjouwen als je 5 dagen naar Valencia gaat. Help! Bedenk dus van tevoren wat je onderweg en op bestemming nodig hebt (luiers! zonnehoedje! iPad! speeltjes!), stal de babyboel uit op je eettafel en pak slim in. P.S. keep in mind dat je ook in je vakantieland luiers kunt kopen, dus een heel pak Pampers in de koffer douwen is niet nodig.

#3 De reis

Laten we in dezen uitgaan van een vliegreis. Zie je op tegen vliegen met je baby: zijn of haar constante gehuil, slaap/eetontwijkend gedrag en volle poepluiers (want god, waar moet je die dan verschonen)? Je bent niet de enige! Probeer de rust te bewaren. Als jij paniekerig doet, voelt je baby dat. En als je medepassagiers ‘moeite’ hebben met het krijsconcert van je kleine: boeien! Ze hebben het allemaal ook meegemaakt (of gaan het nog meemaken…). Reis je alleen met je baby, schroom niet om een stewardess om hulp te vragen. Ook belangrijk: zorg ervoor dat je baby tijdens het opstijgen het landen iets kan drinken: zuigen helpt tegen de oorpijn.

#4 Just go with the vacation flow

Ritmes, schema’s? Die gelden op vakantie niet. Nouja, in mindere mate. Reistijd, tijdsverschil en andere temperaturen vragen om flexibiliteit, van zowel jou als je baby. Maak je dus niet te druk om vaste (slaap)ritmes en geniet gewoon van jullie tijd samen. De vakantie is zo weer om. Daarbij: baby’s passen zich makkelijker aan dan je denkt. Helemaal als mama (en papa) het goede voorbeeld geven.

#5 Manage je vakantieverwachtingen

Last but not least: vergelijk deze vakantie niet met andere vakanties. Je bent nou eenmaal minder vrij als ouder, dat geldt ook in vakantie setting. Je bent ontspannen maar anders, want je bent nog altijd aan het zorgen. Vragen zoals: waar is Balou (knuffel), heeft de baby het niet te warm, is-ie goed ingesmeerd en is het niet allang bedtijd, blijven in je hoofd spoken. Deal with it, op de meest ontspannen manier mogelijk. Enne, ben je met je partner (of als single mom met een vriendin of je moeder), vraag je +1 dan ook een keer om op de kleine te passen. Een ochtendje alleen koffie drinken op het terras, wandelen over de boulevard of baantjes trekken in het zwembad doen wonderen.

Beeld: iStock

What we like komt uit VIVA 33. Deze editie ligt t/m 21 augustus in de winkel of kun je hieronder online bestellen.