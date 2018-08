6x energieboosters voor (hoog) zwangere vrouwen

Zwanger zijn (in de zomer) kan vermoeiend zijn. En dat terwijl de periode van geen slaap nog moet aanbreken. Help! Ook al ben je continue aan het knikkebollen, heb je het gevoel dat je de rug van een omaatje van 93 hebt en smaakt bijna niets meer lekker, deze energieboosters gaan je helpen!

#Kom van die bank af

Met dit warme weer is het verleidelijk om de gordijnen dicht te doen en op de bank neer te ploffen met een ventilator voor je snoet. Oké, een dagje kan geen kwaad, maar breng niet dagen door op de bank. Je wordt er sloom van! Door elke dag te bewegen raak je stresshormonen kwijt, maak je het gelukshormoon endorfine aan en blijf je fit in aanloop naar je bevalling. En dat wil je! Dus: maak een ommetje, fiets naar de supermarkt of volg een zwangerschapsyoga-les. Ook de trap op- en aflopen is dikke prima.

#2 Drink water, veel water

Liters! Wist je dat je aan het einde van je zwangerschap ongeveer één liter vruchtwater in je buik hebt? En elke drie uur ververst je lichaam dit water weer. Het is daarom belangrijk om veel, correctie: heel veel water te drinken. Water drinken doet wonderen!

#3 Ga naar buiten

Begin de dag met een momentje in de buitenlucht. Laat de hond (van je zus) uit, ga een koffietje drinken op het terras of chill op een kleedje en een boek in het park. In alle gevallen wél in de schaduw. Snuif die vitamine D op! Het ondersteunt je immuunsysteem en is essentieel om je fit te blijven voelen. Nog niet met zwangerschapsverlof? Ga buiten de deur lunchen.

#4 Eet gezond en gevarieerd

Eet niet voor twee, dat is namelijk een fabeltje! Gezonde snacks (noten, energierepen, fruit) zijn goed om gedurende de (werk)dag je suikerspiegel, en daarmee je energielevel, op peil te houden. Verder geldt de Schijf van Vijf. Af en toe een Magnum, broodje Kroket of bakje Doritos kan geen kwaad.

#5 Luister naar je lichaam

Je zorgt niet alleen voor jezelf maar ook voor je kindje. Als zwangere vrouw kan je nog heel veel wel, maar een aantal dingen kunnen effe niet. Uit je plaat gaan bij een festival bijvoorbeeld. Gelukkig is Lowlands er volgend jaar ook weer. Zorg ervoor dat je, je rustmomenten pakt. En op tijd je bedje opzoekt. Nu kan het nog!

#06 Laat je verwennen

Een zwangerschapsmassage (gelieve elke dag, tot aan de bevalling), een liefdesmaal van je baby daddy to be met jouw favoriete eten en drinken, noem maar op. Zolang je maar ontspannen bent. Ontspanning geeft nieuwe energie!

