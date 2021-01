Dat je als moeder (of vader) soms even snauwt tegen je kind, is helemaal niet gek. Helemaal niet ten tijde van een lockdown, thuisscholing én zorgen rondom de pandemie. Toch heb je zodra je het laatste woord hebt uitgesproken, meestal al spijt. Met deze 8 tips voorkom je snauwen tegen je kind.

“NEE, NIET BINNENKOMEN TIJDENS DE VIDEOCALL” of “RUIM NOU EENS JE SPEELGOED OP”. Het kán eruit zijn, voor je er erg in hebt. Vervelend? Ja, want je wilt natuurlijk helemaal niet schreeuwen of snauwen tegen je kroost. Expert, psychooloog en moeder van drie kinderen Anna Mathur geeft aan Grazia UK tips hoe je dit kunt voorkomen.

Vraag jezelf wat je nodig hebt

Over het algemeen zijn we zó gefocust op wat onze kinderen nodig hebben, dat we onszelf voorbij lopen, zo legt Anna uit aan Grazia UK. Als je dus ineens snauwt, vraag jezelf dan af wat je nodig hebt. Een knuffel? Balans? Een uurtje voor jezelf? De kans dat je jezelf voorbij bent gelopen is groot. Geef toe aan je verlangen om bemoederd te worden

‘Moeders hebben zelf ook wat bemoedering nodig’, zo geeft Anna aan in het interview. Dat hoeft niet daadwerkelijk in de vorm van een ouder; het kan ook een vriendin zijn waarbij je je gekoesterd voelt, een massage die je het gevoel van liefde geeft of een wandeling met een naaste. Kom tot de kern van jezelf

Jij bent de spiegel van het gedrag van je kinderen. Dus als jij in balans bent, dan zal jouw kroost dat ook zijn. Anna geeft het voorbeeld van in een vliegtuig: ‘Als de stewards en stewardessen beginnen heen en weer te rennen bij turbulentie, raakt iedereen in paniek. Als zij oproepen om kalm te blijven en benoemen wat er gebeurt, blijft iedereen kalm.’ Adem in, adem uit

Anna legt het goed uit: ook als moeder heb je een vlucht-of-vecht reactie, zélfs als het op je kinderen aankomt. Ondanks dat het jouw eigen vlees en bloed is, is jouw ‘oerreactie’ vechten of vluchten. In iedere andere situatie in het leven waarbij mensen tegen je schreeuwen of tegen je aan slaan/schoppen, zou je iets terug doen. Daarom de tip der tips – voor als je al ín de situatie zit en tot de kern komen en bedenken wat je nodig hebt niet meer relevant is – adem. Ga even om een hoekje staan en adem een paar keer in-en-uit. Leg daarna uit aan je kinderen wat er gebeurde, zo gaan zij dat ook herkennen. Benoem hoe je je voelt

Niet alleen is dit voor jezelf fijn, het kan zelfs leerzaam zijn voor kinderen, zo zegt Anna. Zij zegt bijvoorbeeld tegen haar kinderen: ‘Mama is heel moe en voelt zich een beetje chagrijnig.’ Dat leert ze – naast begrip voor de situatie – ook dat emoties uiten níet het eind van de wereld betekent. Bovendien: als je het zelf weet en uitgesproken hebt, wordt het gevoel al minder. Wees je bewust van je energie die dag

Iedere dag hebben we een ander energielevel. Afhankelijk van het weer, van het nieuws dat we gehoord hebben, van welke dag je zit in je cyclus. ‘We weten van onze kinderen dat ze iedere dag anders zijn en een andere benadering nodig hebben, dat moeten we ook toepassen op onszelf’, zegt Anna. Soms is het moeilijk, omdat het moeilijk is

Anna benadrukt: ‘Je faalt niet als een situatie je stress oplevert. Het ís soms stressvol. Soms is het gewoon moeilijk, omdat het moeilijk is.’ Ze voegt daaraan toe dat je jezelf vooral niet moet vergelijken met anderen: ‘Omdat iemand anders een gebroken been heeft, betekent het niet dat jouw been geen zeer kan doen.’ Waar ben je bang voor?

Vraag jezelf af: waar ben ik bang voor? Anna zegt dat in stress vaak angst ligt. Als je weet waar je bang voor bent, bijvoorbeeld: ‘ik ben bang dat ik het allemaal verkeerd aanpak’, weet je ook waar je aan kunt werken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Grazia UK,