Blog Sophie: ”Doen júllie wel eens seksen?’ vraagt mijn achtjarige. Ik ren heel pedagogisch de badkamer uit’

Piemel. Penis. Vagina. Het staat in loeigrote letters op het werkje dat mijn kleuter mee naar huis neemt. En de oudste? Die wil wel eens weten of papa en mama nog wel seksen. Yep, het is de week van de lentekriebels.

We kregen keurig een overzicht hoor, van de juf van groep 4. Ze zouden het gaan hebben over ‘in je nakie’. Wanneer je dat wel en niet doet en het respecteren van elkaar privacy. Ook relaties kwamen aan bod: wie vind je speciaal, wie vind je extra lief? En natuurlijk kwam ook homoseksualiteit ter sprake. Net als ieder jaar. We hebben een progressieve school.

Nu is homoseksualiteit voor onze kinderen volkomen normaal. Allemaal te danken aan de kinderen met twee moeders, die bij ze in de klas zaten. Lijkt ze ook reuze gezellig: twee mama’s. En of dat raar was of bijzonder…eerlijk gezegd kon het op een totale desinteresse rekenen. Het was nu eenmaal zo. Prima.

Toch voelde ik me redelijk overvallen, toen A1 (die dus in groep vier zit) gisteravond ineens aan me vroeg of ik vóór papa seks had gehad met een andere man. Ik reageerde heel adrem met “eh….”, om vervolgens GL wanhopig aan te kijken. Eh, ja, mama had seks voordat ze papa leerde kennen. Er waren best wat wilde jaren. Maar om dat nu met mijn net acht-jarige dochter te delen? Eh…Nee!

Dus antwoordde ik heel braaf dat papa mijn eerste was. Wat me er nu ineens aan doet denken dat mijn moeder exact hetzelfde antwoord gaf, toen ik het haar jaren geleden vroeg. Hmmm….Het gesprek met mijn dochter was nog niet afgelopen, want ze wilde ook weten of ik voor papa al een keer getrouwd was. Gelukkig kon ik daar meteen ontkennend op antwoorden.

Na even dralen in de badkamer, kwam de belangrijkste vraag uit. “Doen jullie wel eens seksen?”, vroeg ze. “Ja, we knuffelen wel eens,” zei haar vader. En ik rende heel pedagogisch de badkamer uit om Bumba voor te gaan lezen aan de jongste.

Een geweldig initiatief hoor, die Week van de Lentekriebels. Ik dacht eerst ook nog: lekker gemakkelijk, dan hoef ik dat hele zaadje-eitje-verhaal niet uit te gaan leggen. Stom gedacht natuurlijk. Ook A2 (groep 2) kwam thuis met lentekriebels in haar buik. Ze vertelde dat ze T. uit haar klas wel eens een kusje had gegeven. Vervolgens was T. van schrik van zijn stoeltje gevallen, hóp met de billen in de lucht en had ze die gelegenheid meteen benut om hem tegen zijn kont aan te slaan én tegen zijn piemel. Haar vader kromp een beetje ineen van het verhaal en legde uit dat ze dát maar niet meer moest doen.

Aan ons is overigens sowieso die hele ‘voorbipsdiscussie’ voorbij gegaan. A1 had een tijdje een spraakachterstand en had daardoor een eigen taal verzonnen. Een vliegtuig was ‘N’, dorst was ‘lala’ en eh…haar vagina was ‘mimi’. Prima woord leek ons, totdat een vriendinnetje een oma bleek te hebben die Mimi heette. Hilariteit alom.

En nu komt A2 thuis met de wijze woorden dat ze geen mimi heeft, maar een vagina. En dat jongens een penis of een piemel hebben. Wij als ouders juichen natuurlijk iedere ontwikkeling toe, maar eigenlijk zijn we best ouderwets.

Wij willen het helemaal niet over vagina’s en piemels hebben. Of over seksen en seks voor het huwelijk. Wij willen juist dat onze kinderen geloven dat kinderen worden gemaakt door heel speciaal te knuffelen. Gewoon, lekker dicht tegen elkaar aan. We zijn er nog niet aan toe. Helaas hebben ze daar op school geen boodschap aan.

Voormalig docente geschiedenis en journalist Sophie Fleur (34) is blogger voor VIVA Mama. Ze is getrouwd en moeder van drie dochters.

