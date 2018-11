10x jullie mening over het ongevraagd aanraken van je zwangere buik

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: jullie mening over het ongevraagd aanraken van je zwangere buik.

Onze VIVA-forummers vertellen over hun ervaring met het ongevraagd aanraken van buik. Hoe hebben ze het aangepakt, hoe gaan ze ermee om en wat geven ze als tips mee. We zetten een aantal reacties op een rijtje.

_Doortje_ : Af en toe had ik het ook, het blijft een publiekstrekker. Je kunt er iets van zeggen of de hand van je buik halen. Ik vond het ook erg vervelend. Terwijl als mensen het gewoon vroegen ik er niet eens zo’n moeite mee had. Maar dat ongevraagd in je persoonlijke sfeer komen is gewoon niet fijn.

: Af en toe had ik het ook, het blijft een publiekstrekker. Je kunt er iets van zeggen of de hand van je buik halen. Ik vond het ook erg vervelend. Terwijl als mensen het gewoon vroegen ik er niet eens zo’n moeite mee had. Maar dat ongevraagd in je persoonlijke sfeer komen is gewoon niet fijn. Boheme : Ja, dat is me wel eens overkomen. Ik legde dan ook mijn hand op de buik van diegene. Dat was altijd heel duidelijk want de hand ging meteen weg.

: Ja, dat is me wel eens overkomen. Ik legde dan ook mijn hand op de buik van diegene. Dat was altijd heel duidelijk want de hand ging meteen weg. Retrostar : Ik zou het zelf niet doen, maar raar genoeg kan ik het me voorstellen. Sommigen komen ook ineens aan je haar of plukken een stofje van je shirt. Vroeger vond ik kroeshaar ook enorm boeiend.

: Ik zou het zelf niet doen, maar raar genoeg kan ik het me voorstellen. Sommigen komen ook ineens aan je haar of plukken een stofje van je shirt. Vroeger vond ik kroeshaar ook enorm boeiend. RogerPriddy : Herkenbaar en super irritant. Wanneer het gebeurd kan je een overdreven schrikreactie geven en iets zeggen van: ‘Oei ik schrik me een hoedje, ben er nog niet helemaal aangewend dat iemand opeens mijn buik aan raakt. Kan je je dat voorstellen, dat iemand opeens een hand op je buik legt?! Dan zou je vast ook best schrikken.’

: Herkenbaar en super irritant. Wanneer het gebeurd kan je een overdreven schrikreactie geven en iets zeggen van: ‘Oei ik schrik me een hoedje, ben er nog niet helemaal aangewend dat iemand opeens mijn buik aan raakt. Kan je je dat voorstellen, dat iemand opeens een hand op je buik legt?! Dan zou je vast ook best schrikken.’ TardisBlue : Ik zette altijd een stap achteruit, maar ik was verder dan ook meestal te overdonderd om er iets van te zeggen.

: Ik zette altijd een stap achteruit, maar ik was verder dan ook meestal te overdonderd om er iets van te zeggen. Varenna : Ik ben 27 weken zwanger en herken het zeker, maar heb er geen last van. Ik ben trots op m’n buik, vind hem zelf super mooi en wil hem bij wijze van spreken aan de hele wereld laten zien. Maakt het verschil uit wie dit bij je doet? Cliënten van bepaald werk zou ik ook echt niet prettig vinden, maar ik werk momenteel met kinderen en vind het alleen maar lief als zij hun hand of hoofd op mijn buik leggen. Dat hun ouders dit soms zelfs ook doen (oké, alleen een hand gelukkig) had ik niet direct aan zien komen, maar vind ik wel grappig. Ik kan me voorstellen dat je het te veel in je comfortzone vindt komen en had eigenlijk ook gedacht dat ik er zo op zou reageren, lastig om dit uit te spreken.

: Ik ben 27 weken zwanger en herken het zeker, maar heb er geen last van. Ik ben trots op m’n buik, vind hem zelf super mooi en wil hem bij wijze van spreken aan de hele wereld laten zien. Maakt het verschil uit wie dit bij je doet? Cliënten van bepaald werk zou ik ook echt niet prettig vinden, maar ik werk momenteel met kinderen en vind het alleen maar lief als zij hun hand of hoofd op mijn buik leggen. Dat hun ouders dit soms zelfs ook doen (oké, alleen een hand gelukkig) had ik niet direct aan zien komen, maar vind ik wel grappig. Ik kan me voorstellen dat je het te veel in je comfortzone vindt komen en had eigenlijk ook gedacht dat ik er zo op zou reageren, lastig om dit uit te spreken. Hamerhaai : Herkenbaar. Ik vond dit heel vreemd, want ik kom niet echt knuffelig over. Maar op het moment dat er een buik zichtbaar is, lijkt het wel of dat die buik van iedereen is. Gewoon heel duidelijk zijn, kijken doe je met de ogen en niet met de handen. Wil je de buik of kind voelen, dan gewoon eerst vragen. En ja, daar mag je als zwangere ook gewoon ‘nee’ op antwoorden. Tegenwoordig kan je gewoon ‘#meetoo’ zeggen, ongewenste aanraking. Zeker een buik. Hand op een schouder of arm, oké. Maar zeker niet van de buik.

: Herkenbaar. Ik vond dit heel vreemd, want ik kom niet echt knuffelig over. Maar op het moment dat er een buik zichtbaar is, lijkt het wel of dat die buik van iedereen is. Gewoon heel duidelijk zijn, kijken doe je met de ogen en niet met de handen. Wil je de buik of kind voelen, dan gewoon eerst vragen. En ja, daar mag je als zwangere ook gewoon ‘nee’ op antwoorden. Tegenwoordig kan je gewoon ‘#meetoo’ zeggen, ongewenste aanraking. Zeker een buik. Hand op een schouder of arm, oké. Maar zeker niet van de buik. Envelop : Misschien heeft het dan toch met uitrstraling te maken dat het bij de ene wel gebeurd en bij de ander niet. Ik zou er zeker wat van zeggen, ook als het bekenden zijn maar een stap achteruit zetten zou ook meer dan voldoende moeten zijn om het nog een keer te voorkomen als je dat niet fijn vindt. Bij kinderen vind ik het wel anders, die doen het bij mij ook wel eens en dat vind ik prima. Tegen familieleden heb ik ook wel eens gezegd dat ze mogen voelen als ze dat willen.

: Misschien heeft het dan toch met uitrstraling te maken dat het bij de ene wel gebeurd en bij de ander niet. Ik zou er zeker wat van zeggen, ook als het bekenden zijn maar een stap achteruit zetten zou ook meer dan voldoende moeten zijn om het nog een keer te voorkomen als je dat niet fijn vindt. Bij kinderen vind ik het wel anders, die doen het bij mij ook wel eens en dat vind ik prima. Tegen familieleden heb ik ook wel eens gezegd dat ze mogen voelen als ze dat willen. Daenerys79 : Ik heb het nooit gehad. niet van wildvreemden iig ik zou me kapot schrikken eerlijk gezegd. Beste vriendin of ouders deden dat ook echt niet. Een keer vroeg een vrouwelijke collega waar ik goed mee om ging of ze dat mocht doen. En dat mocht van mij, we waren alleen en ik wist dat zij problemen had met zwanger worden dus ik vond dat eigenlijk wel mooi.

: Ik heb het nooit gehad. niet van wildvreemden iig ik zou me kapot schrikken eerlijk gezegd. Beste vriendin of ouders deden dat ook echt niet. Een keer vroeg een vrouwelijke collega waar ik goed mee om ging of ze dat mocht doen. En dat mocht van mij, we waren alleen en ik wist dat zij problemen had met zwanger worden dus ik vond dat eigenlijk wel mooi. Gioia82: Ik heb het een paar keer gehad. Laatst een restauranteigenaar toen we nog even buiten stonden te kletsen. Ik kende hem niet maar we hadden een leuk gesprek over de periode dat zijn vrouw zwanger was, het voelde niet ongemakkelijk terwijl ik totaal niet van het aanraken ben (ik had een dikke winterjas aan, misschien scheelt dat ook). Maar ik heb het ook een keer in de trein gehad, dat een wildvreemde zijn hand op mijn buik legde en zei dat het een schande was dat niemand voor mij opstond. Toen was ik te verbouwereerd om iets te zeggen, maar ik had natuurlijk moeten zeggen dat het pas echt een schande is om een vrouw ongevraagd aan te raken. En een paar keer vrouwelijke collega’s die mijn buik aanraakten, maar dat vond ik niet zo erg (zou het zelf nooit doen, maar goed).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: GettyImages