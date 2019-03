Ellen Hoog bevallen van dochtertje

Verliefd

Op Instagram plaatst de trotse moeder een foto van haar en Kelvin met in het midden de pasgeboren baby, Bowie Mae de Lang. “Ze is er!!! En het gaat hartstikke goed met deze kleine troublemaker!”, schrijft Ellen bij de foto.

Ook papa Kelvin plaatst dezelfde foto op Instagram. Hieruit blijkt dat hun dochtertje is geboren op 27 februari: “Sinds woensdag 27 feb 2019 mn plek in het bed kwijt aan Bowie Mae. Direct smoorverliefd op deze kleine plekkendief”.

Eerste kindje

Half september maakten Ellen en haar geliefde Kelvin de Lang bekend in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Afgelopen december onthulde het stel het geslacht van hun spruit.

Getrouwd

Ellen en Kelvin zijn vijf jaar samen. De twee trouwden vorig jaar in de zomer in het romantische Toscane, in het bijzijn van onder anderen Sven Kramer en Naomi van As

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: ANP