Aantal tienermoeders in Nederland daalt voor vijfde jaar op rij

Het aantal tienermoeders in Nederland is voor het vijfde jaar op rij gedaald. Op 1 januari 2020 waren er ruim 1600 meisjes van 19 jaar of jonger met een kind. Tien jaar geleden was dat aantal bijna verdubbeld.

Dit blijkt uit een analyse van nieuwsdienst LocalFocus op basis van CBS-cijfers.

Goede toegang tot anticonceptie

Volgens Kenniscentrum Rutgers, dat zich inzet voor de seksuele gezondheid van mensen in Nederland en daarbuiten, is deze daling een gevolg van goede toegang tot anticonceptie. Daarnaast noemt de organisatie ook de “lange traditie van seksuele voorlichting” als meewerkende factor. In geen enkele provincie in Nederland nam het aantal zwangerschappen bij meisjes onder de 19 jaar toe.

Aantal tienermoeders per provincie

Op deze handige kaart kun je kijken hoe hoog het aantal tienermoeders is per provincie en gemeente. Zo telt Flevoland relatief de meeste tienermoeders: van elke duizend meisjes zijn er vijf moeder. Dat kan te maken hebben de trouwleeftijd, zo blijkt uit onderzoek. Als een meisje op jonge leeftijd trouwt, is de kans ook groot dat ze jong moeder wordt. Zo was in Flevoland het aantal huwelijken tussen mensen jonger dan twintig de afgelopen jaren bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde.

Ook Zuid-Holland, Zeeland en Drenthe hebben. relatief gezien, vrij veel tienermoeders. Rotterdam, Den Haag en Almere hebben in vergelijking met andere grote gemeenten de meeste tienermoeders.

De grootste daling vond plaats in Noord-Brabant. Daar daalde het aantal tienermoeders vorig jaar met bijna 18 procent. Opvallend: in de provincie Zeeland bleef het aantal tienermoeders exact gelijk met vorig jaar.