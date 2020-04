Activiteiten met de kinderen voor deze meivakantie, 10x jullie ideeën

Elke week geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA Mama-forum. Deze week: activiteiten meivakantie 2020

M. ziet op tegen de meivakantie omdat ze niet weet wat ze met de kinderen kan gaan doen. Omdat op het moment bijna alles gesloten is, zit een ‘gewoon’ dagje erop uit er niet in. M. is inspiratieloos en vraagt de VIVA mama’s om hulp. Dit zijn 10x jullie tips.

Hetismogelijk : ‘Ik zie er voor het eerst ook wel een beetje tegenop dat het vakantie wordt, al zijn mijn kinderen wat ouder. Voor onderbouw kinderen; moestuin(bakken) aanleggen, met zand/ water spelen, kampvuur maken en spekjes roosteren, koekjes bakken, speurtocht uitzetten, hut bouwen?’

: ‘Ik zie er voor het eerst ook wel een beetje tegenop dat het vakantie wordt, al zijn mijn kinderen wat ouder. Voor onderbouw kinderen; moestuin(bakken) aanleggen, met zand/ water spelen, kampvuur maken en spekjes roosteren, koekjes bakken, speurtocht uitzetten, hut bouwen?’ Gatinmijnsok : ‘Wij gaan de tent weer in de tuin opzetten. En fietsen naar de ijswinkel om ijsjes te halen.’

: ‘Wij gaan de tent weer in de tuin opzetten. En fietsen naar de ijswinkel om ijsjes te halen.’ Captain_hindsight : ‘De kinderen hebben hier een hele lijst gemaakt met wat ze willen eten, doen, etc. Zoals: patat, pizza en pasta eten. Een dagje doen alsof we allemaal jarig zijn met cadeautjes (slimmerikken…) Maar ook fietsen of stop motion filmpjes maken.’

: ‘De kinderen hebben hier een hele lijst gemaakt met wat ze willen eten, doen, etc. Zoals: patat, pizza en pasta eten. Een dagje doen alsof we allemaal jarig zijn met cadeautjes (slimmerikken…) Maar ook fietsen of stop motion filmpjes maken.’ Nicolette123 : ‘Mijn oplossing is om in de ochtend het schoolritme door te laten gaan, met van 9 tot 10 en van 11 tot 12 een soort van schoolprogramma. Wel een leuk programma, dus een leuke leerzame app, filmpje van schooltv kijken, een spel doen, puzzelbladen uitprinten, etc.’

: ‘Mijn oplossing is om in de ochtend het schoolritme door te laten gaan, met van 9 tot 10 en van 11 tot 12 een soort van schoolprogramma. Wel een leuk programma, dus een leuke leerzame app, filmpje van schooltv kijken, een spel doen, puzzelbladen uitprinten, etc.’ Juffiejuf: ‘Proefjes.nl! Hier altijd een grote hit bij de verschillende neefjes en nichtjes die komen logeren. Je gebruikt “gewone” materialen, niets ingewikkelds. Zelf laten lezen, zelf laten uitzoeken en dan zelf laten uitvoeren. Enige wat jij moet doen is een oogje in het zeil houden.’

Forte : ‘Dit zijn onze plannen (of eigenlijk die van de kids): een hut bouwen en daarin slapen, marshmallows roosteren boven een kaars, dagelijkse een nieuws bericht opnemen en naar familie sturen, spelletjes lenen bij andere mensen zodat we weer eens wat anders hebben, een parcours maken, bioscoopje (alle gordijnen dicht en een film kijken met chips), kaarten schrijven en opsturen en bowlen met statiegeldflessen’

: ‘Dit zijn onze plannen (of eigenlijk die van de kids): een hut bouwen en daarin slapen, marshmallows roosteren boven een kaars, dagelijkse een nieuws bericht opnemen en naar familie sturen, spelletjes lenen bij andere mensen zodat we weer eens wat anders hebben, een parcours maken, bioscoopje (alle gordijnen dicht en een film kijken met chips), kaarten schrijven en opsturen en bowlen met statiegeldflessen’ Leahv : ‘Ik heb op marktplaats een grote doos Lego gekocht. Zijn ze minstens 2 dagen aan het bouwen en hopelijk daarna nog 2 aant spelen. Normaal koop ik nooit grote cadeau s zomaar, maar ja nu onze vakantie geannuleerd is en museum/dierentuin etc niet gaat doen we het zo.’

: ‘Ik heb op marktplaats een grote doos Lego gekocht. Zijn ze minstens 2 dagen aan het bouwen en hopelijk daarna nog 2 aant spelen. Normaal koop ik nooit grote cadeau s zomaar, maar ja nu onze vakantie geannuleerd is en museum/dierentuin etc niet gaat doen we het zo.’ LoveDobby : ‘Fietsen, koeien en schapen kijken. Als ze wat groter zijn Geocaching, soort speurtocht.’

: ‘Fietsen, koeien en schapen kijken. Als ze wat groter zijn Geocaching, soort speurtocht.’ NM1717 : ‘Alvast wat moois knutselen voor de oma’s voor moederdag. Of laat ze zelf een lijstje maken met dingen die ze graag willen doen. Bij mooi weer lekker zwembadje neerzetten.’

: ‘Alvast wat moois knutselen voor de oma’s voor moederdag. Of laat ze zelf een lijstje maken met dingen die ze graag willen doen. Bij mooi weer lekker zwembadje neerzetten.’ –Jolijn-: ‘Tuin opleuken, BBQ, Disney+, Netflix, games, opblaaszwembad of (het kost wat voorbereiding)het missiespel. Neem een grote glazen pot en doe daar allemaal ‘missies’ in. Als een missie is uitgevoerd, naam van degene die de missie heeft getrokken erop schrijven en in een andere pot doen. Als de missies week op zijn, tel je wie de meeste missies heeft uitgevoerd – en die persoon krijgt een leuke prijs.’

Beeld: iStock