Actrice Sarah Chronis zwanger van eerste kindje

Op deze grijze woensdag maakt Sarah Chronis (34) heuglijk nieuws bekend: zij en haar geliefde Kay Greidanus (29) verwachten hun eerste kindje! De actrice onthult de zwangerschap met een prachtige foto, waarop te zien is dat ze al een zichtbaar buikje heeft.

Sarah Chronis zwanger

Op Instagram maakt Sarah het blije nieuws bekend. ‘Oh baby’, begint ze bij de foto. ‘We zijn over the moon om met jullie te kunnen delen dat er een klein wondertje op komst is. We zijn ongelofelijk dankbaar en kunnen niet wachten om straks in de lente ons zoontje te ontmoeten.’

Felicitaties

Tout bekend Nederland staat in de rij om het acteurskoppel te feliciteren. ‘Jaaaaaaaaa!!! Wat geweldig!! Gefeliciteerd jullie twee’, aldus Marlijn Weerdenburg. ‘Ach knappe lieve mama en spé! Tante Eef komt wel oppassen hoor!’, vult Evelien de Bruijn aan.

Liefde van haar leven

Sarah en Kay zijn al meer dan zeven jaar samen. Wat ze zo leuk vindt aan haar vriend? ‘Naast dat hij ontzettend lief en zorgzaam is, is hij ook mijn rustpunt. Ik ben druk, snel afgeleid, wispelturiger. Ik lijk op mijn moeder. Mijn vader is voor haar haar rots, zoals Kay dat voor mij is’, vertelde ze vorig jaar in Flair. ‘Wat heel fijn is, is dat we elkaar ook de vrijheid geven. En dat is niet per se seksuele vrijheid, maar elkaar dingen gunnen. Wil je dit doen? Ga je gang. We hebben allebei een eigen leven. We zijn samen heel gelukkig, maar ook zonder elkaar is dat geluk er. We hebben beiden leuk werk, komen uit een liefdevol gezin, we zijn niet verantwoordelijk voor elkaars geluk, want dat was er al.’

Kinderwens

In datzelfde interview deed ze ook een boekje open over haar kinderwens én of ze ooit met Kay in het huwelijksbootje zou willen stappen. ‘Ik heb wel een zwak voor het traditionele, maar ik ben ook heel rebels. Het staat me bijvoorbeeld een beetje tegen dat je elkaar dan de rechterhand moet geven. Hoezo? Waarom de rechterhand? En dan zeg je ‘ja’ en dan ben je getrouwd. Maar zo’n woord slaat toch nergens op? Daar zit niks liefdevol in’, aldus Sarah. ‘Ik zou dan liever een heel romantisch liefdesfeest willen geven, dat je heel mooie woorden naar elkaar uitspreekt. Daarmee verbind je je meer dan een zakelijk ‘ja’. Maar ja, ik ben wispelturig genoeg om dan toch heel traditioneel te trouwen, haha. Dus zeg nooit nooit. In de kern ben ik natuurlijk al met Kay verbonden, we zijn samen, hij is de liefde van mijn leven. Ik zou het heerlijk vinden om met hem naar een boerderij te verhuizen en ik wil ook heel graag moeder worden. Maar ik heb geen haast. Het leven komt zoals het komt, zoals is het eigenlijk altijd al gegaan.’