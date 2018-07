Wie zwanger is of geweest is, zal het er – tegen wil en dank – ingestampt hebben: de lijst met producten en ingrediënten die je beter kunt mijden of gewoon absoluut niet moet eten omwille van de gezondheid van je kindje. Maar eens in de zoveel tijd wordt die lijst aangepast (wie mocht er nog gewoon een wijntje per week drinken tijdens de zwangerschap?) en moeten we weer opnieuw goed opletten op wat er nu wel en niet mag.

Schadelijker dan gedacht

Het Voedingscentrum heeft vandaag een nieuw advies afgegeven welke voedingsproducten moeders in spé beter negen maanden kunnen laten staan. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat sommige producten en ingrediënten die volgens het vorige advies wel zonder problemen gegeten konden worden, toch schadelijker zijn dan gedacht.

Vis

Zo zouden zwangere vrouwen beter helemaal geen tonijn, makreel, zwaardvis, paling, snoekbaars of haai moeten eten. Ook niet als die vis uit blik komt. Een opvallende verandering, is de vis uit blik, aangezien lange tijd werd gedacht dat er minder kwik in tonijn uit blik zat dan in verse tonijn, stelt het Voedingscentrum. “Maar het RIVM en het RIKILT hebben aangegeven dat hierin geen verschil zit”, valt op de site te lezen.

Kaas

Ook is het beter om helemaal geen kaas van rauwe melk te eten: geen zachte maar ook geen harde. “De NVWA heeft aangegeven dat ook in harde kazen van rauwe melk ziekteverwekkers kunnen voorkomen. Ons advies is daarom zowel harde als zachte kaas van rauwe melk te mijden. Verhit in een gerecht kan de kaas wel worden gegeten.’

Lange lijst

De lijst met no go’s voor zwangere vrouwen is behoorlijk lang. Zo zijn lever, rauw vlees, rauwe eieren, taugé, gedroogde en gefermenteerde vleeswaren en paté uit den boze. En dat is slechts een kleine greep uit het volledige overzicht.

Geen paniek

Mocht je nu (per ongeluk) wel een keer één van de genoemde producten binnenkrijgen, hoef je je niet direct zorgen te maken. “Je hoeft niet meteen in paniek te raken, maar het is beter om listeriabesmetting te voorkomen door de koelkast op 4 graden in te stellen en maaltijden goed te verwarmen”, aldus voedingsexpert Patricia Schutte van het Voedingscentrum tegen het AD.

Kijk hier voor de volledige lijst met adviezen.

