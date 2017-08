Advies Zorginstituut: NIPT hoort niet in basispakket

De NIPT hoort niet thuis in het basispakket van de zorgverzekering. Dat vindt het Zorginstituut Nederland. Het instituut adviseert minister Edith Schippers van Volksgezondheid om de test alleen te vergoeden als er sprake is van medische noodzaak.

Met de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) kan gecontroleerd worden of een embryo erfelijke aandoeningen zoals het syndroom van Down bevat. Sinds 1 april is de bloedtest beschikbaar voor alle zwangere vrouwen in Nederland. Daarvoor was de NIPT alleen mogelijk als uit een combinatietest bleek dat er een verhoogde kans was op een kindje met een afwijking. In België was de test tegen een prijs van 500 euro al wel mogelijk. Duizenden Nederlandse vrouwen lieten zich daar testen.

Op dit moment wordt de NIPT-test betaald uit een speciale subsidieregeling. Aanstaande ouders betalen per test 175 euro bij uit eigen zak. Een nieuw kabinet moet over uiterlijk twee jaar beslissen over de toekomst van deze regeling.

Het Zorginstituut heeft veel invloed op de besluitvorming over de samenstelling van het basispakket. Het advies om de NIPT hier niet in op te nemen, kan een punt van discussie worden in het beoogde kabinet. De ChristenUnie is fel tegen het beschikbaar stellen van de test voor alle vrouwen, omdat de partij vreest voor een ‘Down-vrije’ samenleving waarin het onacceptabel is om een kindje op de wereld te zetten waar iets ‘mis’ mee is. VVD en D66 vinden wel dat de NIPT voor iedereen toegankelijk moet zijn.

