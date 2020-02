Aha: de lievelingskleur van je peuter zegt meer dan je denkt

Je peuter is je allesie maar een hand full! Hij of zij zegt op alles ‘nee’, wil alles (van aankleden tot het liftknopje indrukken) zelf doen en ligt geregeld op de grond van de supermarkt te rollenbollen. Herkenbaar? Guess what, er blijkt dus een hele theorie te zijn die vertelt in welke fase jouw peuter nu zit, op basis van zijn lievelingskleur.

Dit zegt de favoriete kleur van jouw peuter op dit moment over hem of haar.

Geel

Jouw peuter is een fantasierijke denker! Peuters die worden aangetrokken tot de kleur geel kunnen goed plannen en structureren. Dit kun je terugzien aan de manier waarop ze hun speelgoed organiseren. Ook al moet mama er tien keer zeggen dat het speelgoed opgeruimd moet worden.

Oranje

De kleur oranje wordt vooral uitgekozen door peuters die op sociaal vlak al goed ontwikkeld zijn. Ze vinden het over het algemeen fijn om in de belangstelling te staan en veel persoonlijke aandacht te krijgen. Kletsmajoortjes (in de dop).

Roze

Peuters met een voorkeur voor de kleur roze zijn nieuwsgierige en speelse kinderen. Dat uiten ze in de manier waarop ze spelen. Ze leven daarbij vooral in een fantasiewereld: verkleden zich graag en doen misschien zelfs toneelstukjes met verschillende stemmetjes.

Lees ook:

5 risico’s die je wilt vermijden tijdens (en vóór) je zwangerschap

Rood

Rood staat voor vuur, oftewel: jouw dreumes heeft een sterke wil. Ze weten (meer dan andere peuters) wat ze willen. En zijn ook niet bang om dit duidelijk te maken.

Paars

Als jouw kind een voorkeur heeft voor de kleur paars heb je een kleine creabea in huis. Om hun creatieve gedachtegang te stimuleren denken ze meer out of the box dan andere kinderen van die leeftijd.

Groen

Kinderen die de kleur groen als lievelingskleur hebben, houden van affectie en knuffelen graag. Ze zijn op zoek naar een bepaalde mate van veiligheid en het zijn loyale peuters.

Blauw

Kalme peuters worden eerder aangetrokken tot blauwe kleuren. De kleur blauw straalt sereniteit uit en kids die daar een voorkeur voor hebben zijn over het algemeen relaxt.

Zwart

Zwart wordt geassocieerd met een chagrijnige persoonlijkheid, maar het is juist ook een teken van gevoeligheid in de meest positieve zin.

Boekentip: The Emotionally Healthy Child

Meer lezen, meer weten? Bovenstaande is afkomstig uit het boek The Emotionally Healthy Child. Er bestaat een zogenaamde kleurentheorie waar Maureen Healy in haar boek meer uitleg over geeft. Ze vertelt dat vanuit het perspectief van de kleurentheorie kinderen worden aangetrokken tot kleuren die ze op emotioneel vlak op dat moment nodig hebben.

Bron: Famme.nl, beeld: iStock

Bron: MarieClaire.nl | Beeld: iStock