Aha: dit zijn de beste hondenrassen voor kinderen 

Honden zijn meer dan alleen huisdieren. Ze zijn familieleden waar kinderen veel waarde aan hechten. Omdat een hond gepaard gaat met onvoorwaardelijke liefde leren kinderen over empathie, zorgzaamheid en verantwoording nemen. Moeders, denk je erover na om een hond te nemen? Luister en huiver.

Hondenrassen voor kinderen moeten niet al te groot zijn, geen tekenen van agressie tonen en een flinke dosis energie hebben. Eens of eens? Bij déze hondenrassen zit dat wel snor.

Cavalier King Charles Spaniel

Een Cavalier is nooit agressief, maar juist heel zachtaardig. En dat wil je met koters! Hun kleine, schattige voorkomen zal (kinder)harten doen smelten. Het enige nadeel? Misschien dat je wat meer tijd moet besteden aan het verzorgen van zijn vacht. Aan de andere kant is het juist leuk om de kleintjes hierbij te betrekken! We weten niet of het door het vele borstelen komt, maar een fijn feitje is dat de haren van deze hondensoort niet snel uitvallen.

Beagle

Beagles zijn allesbehalve agressief, beschikken over heel wat energie en zijn dol op spelen. That’s why kids love them! En voor de ouders: vanwege hun korte vacht zijn ze makkelijk te verzorgen. Kleine kanttekening: het zijn fanatieke jachthonden, dus wanneer ze iets lekkers ruiken kunnen ze een tikkeltje koppig raken. Toch zijn beagles niet moeilijk om mee om te gaan, je kunt ze veel leren. Deze hond het perfecte speelmaatje voor je kids!

Poedel

Deze hondensoort is niet alleen onwijs vriendelijk, maar ook erg slim. Hierdoor zijn ze gemakkelijk te trainen, mits je rustig, geduldig en liefdevol naar ze bent. Poedels voelen emoties goed aan, waardoor ze eigenlijk met iedereen door één deur kunnen. Plus: een poedel is superfotogeniek (en likeable), wedden dat jullie gezinsfoto er voortaan veel cooler uitziet mét poedel erbij.

Labrador Retriever

Kan niet ontbreken in het lijstje! Ken je de Disney film Old Yeller (uit 1957) nog? Labradors zijn zeer geliefd bij gezinnen, omdat ze een vriendelijk en zacht karakter hebben. Ze beschermen hun gezin, zonder agressief op te treden. Goed om rekening mee te houden: door hun grootte hebben ze veel behoefte aan lichaamsbeweging. Dagelijkse wandelingen, veel outdoor activiteiten en zwemmen zijn pre voor deze viervoeters.

Bichon Frise

Deze speelse hondjes doen denken aan een grote, witte, donzige teddybeer. Het is daarom geen wonder dat kinderen weglopen met deze trouwe vrienden. Het grootste voordeel aan dit ras is de hypoallergene vacht, zonder hondengeur (!). Hier zit natuurlijk wel een klein minpuntje aan: de vacht moet goed verzorgd worden. Vooral omdat deze hondjes dol zijn op buitenlucht en vol energie zitten.

Boxer

Laat je niet misleiden door het stoere uiterlijk van de boxer. Dit hondenras heeft namelijk een piepklein hartje. Ze zijn dol op kinderen, zijn onwijs speels en zitten vol energie. Ook zijn het echte waakhonden; ze beschermen alle leden van het gezin. Vooral de kleinsten! Oja, door hun korte vacht zijn ze makkelijk te verzorgen.

Bron: Famme.nl| Beeld: iStock