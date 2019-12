Aha: zo plan je als freelancer je zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof, ook als freelancer kun je het ervan nemen: in de vorm van – ja echt – betaald zwangerschapsverlof. VIVA’ Gina deelt haar tips, vertelt hoe zij het ruim 2 jaar geleden heeft aangepakt toen ze moeder werd. ‘Plannen is key, maar loslaten en overdragen is nog belangrijker. Je wil immers óók genieten van je zwangerschapsverlof.’

Een zwangerschapsverlof als je freelancer bent is echt te doen. Vier tips om je verlof te plannen.

1. Vraag een zwangerschapsuitkering aan

In Nederland heb je als zelfstandig ondernemer – thank god – gewoon recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na je zwangerschap. Dit heet de Zelfstandige en Zwangerschapsregeling (ZEZ) en vraag je aan bij UWV.

Als je in het kalenderjaar voordat je zwanger werd minimaal 1.225 uur hebt gefreelancet, ontvang je de maximale uitkering. Let op: dit is gelijk aan de hoogte van het minimumloon.

‘Ik kreeg 4 maanden lang een kleine 1.000 euro per maand van het UWV. Samen met het gespaarde geld van om en nabij 3.000 euro, had ik per maand iets van 1.750 euro te besteden.’

2. Breng je klanten op de hoogte

Hoe eerder je klanten en opdrachtgevers weten dat je met zwangerschapsverlof gaat, hoe beter. Informeer ze niet alleen over wanneer je met verlof gaat, maar ook voor hoelang je geen nieuwe projecten of opdrachten zal aannemen en wanneer je weer terug bent.

‘Mijn plan was om een maand voor de bevalling verlof te nemen. Mijn dochter dacht daar anders over… Ik had welgeteld twee dagen verlof toen Mex met 36 weken en 5 dagen geboren werd. Tja, je kan niet alles plannen. Hierdoor ging ik dus ook een maandje eerder aan de slag, dan dat ik had gecommuniceerd richting mijn klanten. Dat was gelukkig prima.’

Lees ook:

Slapeloze nachten? Huur de ‘nightnanny’ in

3. Huur een freelancer in

Vaste opdrachtgevers met vaste dagelijkse of wekelijkse to do’s? Huur een freelancer in die jouw werkzaamheden doet. Hij of zij moet dan wel dezelfde kwaliteit als jij leveren. En jij moet er op jouw beurt rekening mee houden dat je alles nog moet checken voordat het wordt uitgestuurd.

‘Omdat stilzitten niets voor mij is, heb ik een beginnende freelancer tijdens mijn verlof een aantal contentagenda’s van mijn klanten laten maken. Na de finale check verstuurde ik de agenda’s naar de klant, zo hield ik het contact strak. Fijne bijkomstigheid: omdat ik de ingehuurde freelancer minder betaalde hield ik zelf nog een deel van het gefactureerde bedrag over.’

4. Denk aan je gezondheid

Als freelancer sta je altijd aan! Je bent gewend aan onregelmatige werktijden, maar je gezondheid zou het meest belangrijk moeten zijn tijdens je zwangerschap en je verlof. Rust nemen als je lichaam dat aangeeft is dus het allerbelangrijkste!

‘Als freelancer neem ik altijd al het werk aan, ook al houdt dat in dat ik tot laat in de avond door moet. Tijdens mijn verlof heb ik pas op de plaats gemaakt. Aanvragen on hold gezet totdat Mex 3 maanden oud was. Die eerste tijd is zó bijzonder. Achteraf had ik graag langer zwangerschapsverlof willen opnemen. Mocht ik in de toekomst weer zwanger worden, dan houdt dat dus in dat ik meer geld gespaard moet hebben.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Famme.nl, beeld: iStock