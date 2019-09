Al het speelgoed moet genderneutraal: 10x dit vinden jullie ervan

Er is momenteel veel te doen rondom seksistisch kinderspeelgoed. Meisjes zouden hierdoor het idee krijgen dat ze niet in de wieg zijn gelegd voor sport, spel en avontuur. Jongens wordt op hun beurt geleerd dat de zorg en het huishouden niets voor hen zijn.

Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) wil voorkomen dat kinderen in hokjes gestopt worden. Daarom vraagt ze Nederlandse speelgoedfabrikanten om rolbevestigend speelgoed in hun collectie ‘onder de loep te nemen’. Daarnaast voert ze een discussie over stereotypering met de uitgevers van schoolboeken.

Weg met labels

Van Engelshoven reageert hiermee op het besluit van Frankrijk om de labels ‘jongens’ en ‘meisjes’ in alle speelgoedwinkels te schrappen. Moeten de jongens- en meisjesafdelingen ook in Nederland uniseks worden? Dit vinden jullie: