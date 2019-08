Alysia Montaño doet een boekje open over zwangerschapsbeleid bij Nike

Nike staat bekend om reclamecampagnes over inclusiviteit en gendergelijkheid. Maar niets is minder waar. De Amerikaanse afstandsloper Alysia Montaño een boekje open.

Volgens Alysia Montaño zou het merk vrouwelijke sporters die een kindje krijgen systematisch minder betalen. Dat vertelt ze aan de New York Times.

Moeilijke beslissing

Toen Alysia besloot dat ze moeder wilde worden, was dat geen makkelijk besluit. Ze vertelt: ‘Als atleten kinderen willen krijgen, riskeren ze een loonsverlaging van hun sponsoren tijdens de zwangerschap én erna.’ En dat is precies wat er bij haar gebeurde. ‘In de sportindustrie worden regels voor en door mannen gemaakt, zo blijkt maar weer.’ 70% minder

Toen ze zwanger werd, kon ze ook een nieuw contract krijgen bij Nike, maar door haar zwangerschap gingen die onderhandelingen niet zo goed. Het merk wilde haar ineens zeventig(!) procent minder betalen dan voorheen. ‘Als ze vinden dat ik dat nu waard ben, accepteer ik het. Maar wat ik niet accepteer, is dat ik word gestraft omdat ik zwanger ben’, schrijft ze.

Bescherming

Alysia was niet de enige die haar mening uitsprak. Ook atleten Phoebe Wright en Allyson Felix kwamen naar buiten met hun verhaal. ‘Ik vroeg Nike om me contractueel te garanderen dat er geen consequenties zouden volgen als ik in de maanden rond de geboorte minder zou presteren. Als ik, als een van Nike’s meest gemarketeerde atleten, die bescherming niet zou kunnen krijgen, wie dan wel? Nike weigerde.’

Gerechtigheid

En dat pakte goed uit. Het merk heeft gereageerd door middel van een brief, die ze deelde op Instagram. ‘Nike gaat de vrouwelijke atleten die ze sponsort contractueel zwangerschapsbescherming voorzien. Dit betekent dat vrouwelijke atleten niet meer financieel worden gestraft als ze moeder worden.’

Zwangerschapsvoorwaarden

Tegenover Sports Illustrated liet Nike weten dat alle vrouwelijke atleten die gesponsord worden een schriftelijke bevestiging zullen ontvangen over de nieuwe zwangerschapsvoorwaarden. Allyson Felix is na haar zwangerschap nog niet terug aan de top, maar ziet de dit als een veel grotere overwinning. ‘Wij laten zien hoe sterk we zijn door onze stemmen te laten horen!’

