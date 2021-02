Hoera! Amber Brantsen is bevallen van een dochtertje

NOS-nieuwslezeres Amber Brantsen is bevallen van haar dochter. Afgelopen woensdag zijn Amber en haar partner Rachid Finge ouders geworden van Taylor Susie Finge.

De journalist deelt op Instagram ‘met grote trots’ een foto van haar nog net geen week oude baby. ‘Ze werd geboren in de vroege uurtjes van 3 februari’, schrijft ze bij de foto van een slapende Taylor. ‘Taylor heeft papa en mama nu al om haar kleine vingertje gewonden met haar schattigheid.’

Nachtdier

Ook Rachid heeft op zijn Instagrampagina de foto van zijn dochter gedeeld om haar zo voor te stellen aan de wereld. ‘Taylor is een engeltje – vooral overdag!’, grapt hij. Dat Taylor een nachtdier is blijkt ook uit de online-geboortekaart die de kersverse ouders hebben gemaakt. Daarop is te lezen dat Amber en Rachid om 02.58 uur ouders zijn geworden van de bijna 50 cm lange Taylor. ‘Al jouw dromen zijn die van ons’, schrijven haar ouders.

Naam uitspreken

De naam van het kleine meisje moet op z’n Engels worden uitgesproken, ‘net als bij haar moeder’ en ‘betekent ‘maker’, zo staat op de online-geboortekaart. De ouders hebben de naam bedacht ‘tijdens de Netflix-show van comedian Taylor Tomlinson’. De tweede naam Susie is een vernoeming naar Susie Wolff, ‘tot op heden de laatste vrouw die heeft deelgenomen aan een Formule 1-weekend.’

Zwangerschap Amber

Op 23 juli plaatste Amber een super schattig filmpje op Instagram. Onder de video kondigde ze aan dat zij en haar vriend in februari 2021 een kindje verwachtten. Dit deelde de nieuwslezeres niet alleen omdat het feestelijk nieuws is, maar ook om alle NOS-kijkers gerust te stellen. Eerder in juli werd Amber ineens onwel tijdens een uitzending. Geschrokken kijkers maakten zich veel zorgen om de gezondheid van Amber. ‘Nadat de kleine twee weken geleden al zijn/haar eerste publieke tv-optreden gaf, heb ik veel vragen gekregen over mijn gezondheid. Ik ben op sociale media gediagnosticeerd met van alles, maar geen zorgen, de oorzaak was allang duidelijk.’ Ze liet weten dat ze een heftig trimester beleefde en daardoor onwel was geworden. ‘Misselijkheid in combinatie met een extreem lage bloeddruk is een slechte mix. Ik voel me dan ook erg beroerd en dat is de reden dat ik momenteel even niet op tv ben.’

#kotsmisselijk

Ook in november werd er een uitzending onderbroken door zwangerschapskwalen. Amber presenteerde het ochtendjournaal, maar werd na drie minuten heel misselijk. De nieuwslezeres stopte de uitzending en plaatste later een verklaring op Twitter. ‘Sorry, het was een wat korter NOS Journaal om 8 uur’, schreef ze. ‘Maar bedenk: zwanger zijn is een feest!’ Ze sloot haar bericht af met de hashtags #26weken, #kotsmisselijk en #maarjekrijgterzoveelvoorterug. Vooral dat laatste zal Amber zich inmiddels van bewust zijn geworden nu ze eindelijk haar dochtertje in haar armen heeft mogen sluiten!

Sorry, het was een wat korter NOS Journaal om 8 uur. Maar bedenk: zwanger zijn is een feest! 🥳😅 #26weken #kotsmisselijk #maarjekrijgterzoveelvoorterug — Amber Brantsen (@amberbrantsen) November 11, 2020

