Amy Schumer bevallen van zoontje

Amy Schumer is maandag bevallen van een zoontje. De comédienne plaatste op Instagram een foto met haar nieuwe spruit en haar echtgenoot Chris Fischer.

Schumer was de afgelopen maanden op Instagram heel open over haar zwangerschapsperikelen. Vorige week ontkende ze de geruchten nog dat ze al was bevallen, door te delen dat ze nog steeds ‘zwanger en aan het overgeven’ was.

Trouwen

De comédienne en haar man Chris maakten eind oktober bekend een eerste kind te verwachten. Amy en Chris trouwden afgelopen februari, enkele maanden nadat ze aan elkaar waren voorgesteld door de assistente van Amy, die de zus van Chris is.



Bron & beeld: ANP