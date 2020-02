Amy Schumer deelt blij nieuws na start ivf-traject

De comedian is al een tijdje open over haar moeizame weg naar het moederschap. Amy Schumer en haar man Chris kregen acht maanden geleden zoontje Gene. Nu willen ze Gene graag een broertje of zusje geven. Een maand geleden besloot ze daarom haar eitjes in te laten vriezen. Ze zette toen een telefoonnummer in haar bio zodat mensen haar raad konden geven. ‘Als er iemand is die dat ook heeft meegemaakt en advies heeft dat ze met mij wil delen, graag.’

Dolblij

‘Ik waardeer het dat iedereen hun ivf-verhalen met mij heeft gedeeld. Ik voel me empowered en ondersteund. Ik hoorde van honderden vrouwen hoopvolle verhalen. Het was echt bemoedigend. Dus ik wil mijn verhaal ook vertellen.’ Amy laat via Instagram weten dat de behandeling een embryo heeft opgeleverd. ‘Zo ging ivf voor ons dus. Ze hebben 35 eitjes gevonden bij mij. Niet slecht voor zo’n oude meid als ik, toch? Daarvan zijn er 26 bevrucht en daaruit is 1 normale embryo gekomen.’ Amy en haar man Chris Fischer zijn dolblij. ‘We hebben geluk dat we er een hebben! Maar wat een drop-off he? Ik ben zo dankbaar voor onze zoon en dat we de middelen hebben om op deze manier hulp te krijgen. Ik wilde gewoon liefde en kracht delen en sturen naar alle krijgers die dit proces doormaken.’