Amy Schumer onthult naam van haar eigen ‘royal baby’

Niet alleen Meghan Markle is maandag moeder geworden van een mooie zoon: ook Amy Schumer heeft haar eigen ‘royal baby‘ gekregen. Vandaag onthult de comédienne op Instagram de naam van het kindje.

Gene Attell Fischer, zo heet het pasgeboren zoontje van Amy en haar man Chris Fischer. Amy maakt de naam via Instagram bekend met een foto van haar haar echtgenoot die hun zoontje in zijn armen houdt.

Dit bericht bekijken op Instagram Gene Attell Fischer And his dad Chris. 🥰 Een bericht dat is gedeeld door @ amyschumer op 7 Mei 2019 om 7:49 (PDT)

Amy en Chris maakten eind oktober bekend een eerste kind te verwachten. Het stel trouwde afgelopen februari in Malibu, enkele maanden nadat ze aan elkaar waren voorgesteld door de assistente van Amy, die de zus van Chris is.

Schumer was de afgelopen maanden op Instagram heel open over haar zwangerschapsperikelen. Vorige week ontkende ze nog de geruchten dat ze al was bevallen, door te delen dat ze nog steeds ‘zwanger en aan het overgeven’ was.

Bron & beeld: ANP