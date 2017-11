Angst voor de bevalling: ‘Jij met je naaldenfobie gaat er een kind uit willen persen?’

Elke zondag zetten we een populair topic voor en door moeders van het VIVA-forum in de schijnwerpers. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kinderen naar je luisteren. Deel je mening in het topic of ga naar de pijler ‘Kinderen’ of ‘Zwanger’.

Word je ook extreem bang bij de gedachte van een bevalling? Dat de blijdschap dat je zwanger bent nú al afwisselt met angst? Forummer Daniek30 heeft hier ook last van en ze vraagt andere forummers om hulp.

Rhode: ‘ Je moet maar denken: duizenden vrouwen gingen je voor waarbij 95 procent het overleefd heeft én na korte tijd weer gewoon de oude waren. Ik ken meerdere vrouwen die zeiden dat het niets voorstelde. Ik denk dat met hoe gespannen jij erin staat het alleen maar mee kan vallen.’

Wat vervelend dat je zo angstig bent. Misschien is hypnobirthing iets voor je? Hoe beter je kunt ontspannen, hoe minder pijn het namelijk doet. Bij mij hielp het, maar misschien heb ik geluk gehad.’ ShaunTheSheep: “Mijn gynaecoloog moest hard lachen toen ze mijn bevallingsplan las. Naast mijn gegevens stond er maar een woord op: ‘ruggenprik!’. En die heb ik twee keer zonder gedoe gekregen en het was een verademing.”

Ik ben ruim een week geleden bevallen en had andere angsten. Daarom had ik vooraf in het bevallingsplan gezet dat ik snel een ruggenprik wilde. Na de eerste heftige wee stonden ze meteen in mijn kamer en kreeg ik die prik. Ze zeiden dat het goed was dat ik dit vooraf had aangegeven en niet in het heetst van de strijd erom riep. Daardoor konden ze zich erop voorbereiden en het ook richting mij aangeven. Overigens zijn wel al mijn angsten uitgekomen, maar was daar op het moment totaal niet mee bezig. De baby moest eruit, dat was veel belangrijker.’ Bam_1984: ‘ Hier hetzelfde hoor. Vanwege een stuitligging heb ik de eerste keer een keizersnede gehad: wat was ik blij! Geen draaipoging of niks, ik was zo opgelucht! Nu ben ik zwanger van de tweede en gelukkig mag ik nu kiezen. Ik krijg dus weer een keizersnede. Bespreek je angsten met je verloskundige, je bent echt niet de enige.’

Het kan zomaar dat je er anders in gaat staan naarmate het dichterbij komt. Ik heb mezelf en iedereen die mij kent echt verbaasd met hoe relaxt ik de bevalling in ging.’ Doreira: ‘Hier ook de angst toen ik zwanger was van de eerste. Nou Doreia, dat heb je prachtig voor elkaar! Jij met je naaldenfobie gaat er nu een kind uit willen persen zeker? Maar weet je: een zwangerschap duurt niet voor niets negen maanden. Jij mag er ook negen maanden aan wennen. En tegen het einde heb je het gehad en wil je graag bevallen. Heeft de natuur zo geregeld.’

Beeld: Sanoma Beeldbank