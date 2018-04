Anniek: ‘Op de dagen dat Roan me afwijst, pak ik mijn Tarzan erbij om tot een orgasme te komen’

Anniek (26) is getrouwd met Roan (29), moeder van Jesper (3) en zwanger van de tweede.

‘Babyboeken bevatten hooguit vier zinnetjes over seks tijdens de zwangerschap. Er staat alleen dat het mag maar dat je het beter kunt laten bij zwangerschapsvergiftiging, gebroken vliezen en voortijdige weeën. Dat is het. Terwijl ik vind dat het op zijn minst een hoofdstuk verdient met wetenswaardigheden, tips en handige standjes.

Ik ben nu dertig weken in verwachting en eigenlijk constant opgewonden. Zal wel te maken hebben met zwangerschapshormonen. Mijn tepels en vagina zijn een beetje opgezwollen en mijn orgasmes voelen intenser dan ooit. Ik zou elke dag wel willen vrijen, maar daar denkt Roan helaas anders over. Hij vindt het doodeng me diep te penetreren omdat hij vreest dat de baby daar last van heeft. Mijn dikke buik windt hem niet op en dan zit die toeter ook nog in de weg bij onze lievelingsstandjes. Negen van de tien keer heeft hij hoofdpijn als ik verlang naar een vrijpartij.

Wat een verschil met vroeger, toen we minimaal drie keer per week vreeën. We doen het nog wel, maar beduidend minder en alleen als ik echt aandring. De seks zelf is ook minder heftig. We doen het achterlangs, schattig op z’n lepeltjes of ik ga op de bedrand zitten, met mijn benen wijd. De missionarispositie heeft afgedaan, terwijl ik dat net zo lekker vind. Als ik bovenop zit, krijg ik last van mijn buik en het is ook niet erg charmant om te zien.

Op de dagen dat Roan me afwijst, pak ik mijn Tarzan erbij om tot een orgasme te komen. Simpel en effectief, maar minder lekker dan vrijen met Roan. Toch maak ik me geen zorgen. Ik weet dat het goed komt. Na de geboorte van Jesper is ons seksleven ook weer op het oude niveau gekomen. Al waren net na de bevalling de rollen wel omgedraaid. Toen hoefde ik even niet. Die eerste weken had ik genoeg aan knuffelen met de baby en af en toe een kus van Roan. Terwijl zijn libido toen extra hoog was omdat hij de afgelopen negen maanden tekort was gekomen. Ach, uiteindelijk trok alles weer bij. Het zou daarom heel geruststellend zijn als in die zwangerschapsboeken niet alleen over misselijkheid en harde buiken wordt geschreven, maar ook over seks.’

