Mijlpaal voor Anouk Hoogendijk: zoontje gaat voor het eerst logeren

Anouk Hoogendijk heeft haar eerste mijlpaal als moeder beleefd. Haar zoontje Sonny is alweer 2 maandjes en dat vierden de kersverse ouders met een dinertje. Zoontje Sonny moest daarom uit logeren bij opa en oma en Anouk deelt een hilarische foto van dat logeerpartijtje.

‘Sonny 2 maanden!’, schrijft de oud-voetbalster bij de foto. Daarop is te zien hoe zij en haar vriend Pieter Verhoeven genieten van een dinertje aan huis. Maar daarom moest zoontje Sonny wel ondergebracht worden bij opa en oma voor een heuse ‘pyamaparty’.

Dat Anouk haar zoon niet zomaar achterlaat blijkt wel uit de tweede foto die de sportster plaatst: “Swipe naar links als je wil zien hoe dat verliep 🤣❤️ “, waarbij Anouk verwijst naar het logeerpartijtje. Daarop is te zien hoe opa en oma in matchende pyjama’s met kleinzoon Sonny op de bank zitten. Uit de hashtags onder de post blijkt dat Anouk schuldig is aan die leuke pyjama’s.

Aan de reacties onder de foto’s is te zien dat iedereen de pyjama actie van Anouk geweldig vindt. Zo reageert naamgenoot Anouk Smulders “Aaahhhh logeerpartij! Briljant in die pyama’s 😍😍😍 ” en ook Leontine Borsato laat een lief berichtje achter: “Wat heerlijk voor opa en oma ( die pyjama’s zijn geweldig ) én wat heerlijk voor jullie! Date night ❤️”

Anouk heeft al jaren een relatie met Pieter Verhoeven, die ze leerde kennen op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Het stel heeft onthuld dat ze een jongetje verwachten. Op het mannetje staat al een flinke schoenencollectie te wachten, met onder meer spierwitte én knalroze Nikes. “Real men wear pink”, aldus Anouk bij de bekendmaking van het geslacht.

Bron: Instagram | Beeld: Instagram, BrunoPress