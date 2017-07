ANWB waarschuwt voor gebrekkige autostoeltjes

De ANWB waarschuwt maandag voor twee autostoeltjes die tijdens een test ernstige gebreken vertoonden. Kinderen in deze zitjes riskeren volgens de bond ernstig letsel.

Onderzoek wijst uit dat de Recaro Optia losraakte van het frame en vervolgens door de auto kan vliegen tijdens een frontale botsing. Bij de Jané Grand One brak een bevestigingspunt af waardoor het zitje niet goed op zijn plaats bleef. De stoeltjes zijn voor een tweede maal getest en dat gaf hetzelfde resultaat.

De ANWB waarschuwt consumenten en adviseert deze zitjes niet aan te schaffen. Mensen die al een exemplaar hebben gekocht wordt geadviseerd het zitje terug te brengen naar de verkoper. De fabrikanten zijn van de tests op de hoogte gebracht. Jané heeft direct de uitlevering van de gewraakte zitjes gestaakt.

De ANWB test ieder jaar in samenwerking met de Europese zusterclubs kinderzitjes, waarvan de uitkomsten doorgaans in het najaar worden gepubliceerd. Toen deze resultaten bekend werden, is besloten die eerder te publiceren.

Wil je niets meer missen van VIVA Mama? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 4 nummers voor maar €9,95 of 8 nummers voor €19,95.

Bron ANP | Beeld iStock