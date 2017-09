Deze app helpt je te zoeken naar iemand om een baby mee te krijgen

Rammelende eierstokken, maar lukt het maar niet om een geschikte partner te vinden om een baby mee te krijgen? Deze Amerikaanse app helpt je daar een handje bij.

De app heet Modamily en gaat op zoek naar iemand die ook graag een kindje wil. Het is niet vergelijkbaar met het zoeken naar een spermadonor, want in dit geval wil de persoon graag een rol spelen in het leven van je kleine spruit.

Geen daten

Toch komt er geen daten aan te pas: het zal uiteindelijk op co-parenting uitdraaien. Modamily werkt met profielen waardoor anderen weten wie je bent en naar wat voor soort regeling en persoon je zoekt. Ook is er een quizelement waarbij je vragen voorgeschoteld krijgt over je levensstijl, karakter en opvoedmethodes. Zo krijg je een idee hoe gelijkgestemd je bent en kun je jouw perfecte match kiezen.

Doel van de app

Modamily is gericht op alleenstaande mensen die nog geen partner hebben gevonden om een baby mee te krijgen en koppels van hetzelfde geslacht die de ouder van hun kind in hun leven willen betrekken. Ook sperma- en eidonoren en draagmoeders kunnen hier terecht.

Zelf regelen

Goed om te weten is dat de app geen kunstmatige inseminatie regelt. Dat moet je zelf doen, of je kunt gebruik maken van een inseminatiekit. Natuurlijk wel pas na het uitvoeren van relevante gezondheidscontroles, waaronder een HIV-test.

Voor nu is deze methode alleen nog beschikbaar in de US, maar mocht ie populair worden, zou de app zomaar eens naar ons land kunnen komen.

Bron Metro UK| Beeld Shutterstock