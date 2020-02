Ashley Graham deelt eerlijke foto van zwangerschapsstriemen na de bevalling

Tegenwoordig zijn we wel een beetje klaar met alle perfecte plaatjes op social media. Zo ook topmodel Ashley Graham. Eerder liet ze al met een prachtige foto de veranderingen aan haar lichaam zien door de zwangerschap en nu een maand na de geboorte van haar zoontje deelt ze weer een realistisch kiekje.

Lees ook:

Ashley Graham komt met bruidscollectie voor vrouwen met een maatje meer

Ashley plaatst een foto op Instagram van haar zwangerschapsstriemen en schrijft: ‘Dezelfde ik, met een paar nieuwe verhalen.’

Ashley Graham

Het is niet de eerste keer dat het model post over de veranderingen aan haar lichaam op social media. Zo deelde ze al in december dat ze 25 kilo was aangekomen en dat dat ook helemaal prima is. Vorige week plaatste Graham een kiekje van zichzelf in wegwerpondergoed met de tekst: ‘Steek je hand op als je ook nooit hebt geweten dat je ook je eigen luiers moest gaan verschonen.’

Echte verhalen

Ze wil dan ook vooral de échte verhalen delen in plaats van te doen alsof alles perfect is na het krijgen van een kindje. ‘Niemand praat over het herstel, en de minder frisse aspecten daarvan, van kersverse moeders’, aldus Ashley. ‘Ik wil laten zien dat het niet alleen maar rozengeur en maneschijn is. Het is zwaar, en het is ongelooflijk dat we het nog steeds zo moeilijk vinden om te praten over alles dat vrouwen moeten doorstaan.’