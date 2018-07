Moeders (in wording) spits jullie oren, dit zijn 6 baby-apps die wel écht handig zijn. Leuk voor de baby en misschien nog wel leuker voor jou. Downloaden dus!

#1 Relax Melodies

Wat Spotify voor ons is, is Relax Melodies voor baby’s. Pasgeboren baby’s houden van geluid, ruis en gerommel. Dat doet ze denken aan de baarmoeder. En de geluiden van je hart, je darmen en je bloedstroom. Aha, vandaar dat moeders met baby in draagdoek/draagzak met plezier uren stofzuigen, onder de afzuigkap hangen en/of de douche non stop laten lopen (en rondom de badkamer banjeren). Gelukkig biedt deze app uitkomst en kun je voortaan met een klik op de app verschillende rustgevende geluiden (zoals geloei van een windstorm, geruis van de zee, hartslag beats) en melodische slaapliedjes aanzetten. Baby blij, jij blij.

#2 Baby Breastfeeding Tracker

Borstvoeding is topsport! Kost veel tijd, energie en calorieën. Dus elke vorm van hulp is welkom, we know. Weet je niet meer met welke borst je was begonnen, rechts of links? En heeft de kleine nu alweer honger (zet grote, vragende op mét vermoeide blik) of heb je geen besef van tijd en is het inderdaad alweer drie uur geleden? Chill. Deze borstvoedingsapp is your friend. Je kunt aangeven hoelang je kindje aan welke borst drinkt en de app geeft ook schematisch weer hoe vaak je mini de laatste weken bij je drinkt. Bonus? Deze app bewaart alle info op één plek, zelfs luierwisselingen en consultatiebureaubezoekjes. Overzicht, hoera!

#3 Babyfoon 3G

Een babyfoon is misschien niet meer van deze tijd, maar een babyfoon-app wél. En deze app heet alle gemakken van een babyfoon. Je kunt naar de kleine gluren (zelfs met een lampje), een slaapliedje aanzetten en/of wat liefs door de microfoon fluisteren. Thuis maakt de app gebruik van je WiFi, en buitenshuis schakelt-ie vanzelf over op 3G of 4G. Ook handig voor op vakantie, voor als je op het balkon een potje gaat Scrabbelen. Tot slot: het enige nadeel is dat je tijdelijk zonder iPhone (en iPad zit, je hebt twee apparaten nodig waarop je de app installeert). Maar is dat zo erg? #digidetox

#4 Gezond groeien

Vanaf vier maanden mag je je baby vast eten geven. Een gepureerde banaan, fijngemaakte doperwten en worteltjes. En later een boterham, met of zonder korsten? Allemaal vragen waarmee je zit. En als je dan eenmaal weet wat je kan geven, hoeveel mag je dan geven? Deze app van Voedingscentrum vertelt je precies wat je baby wanneer mag eten. Tips, weetjes en recepten inbegrepen.



#5 Aimee’s Babies Baby Massages

Een massage, daar houdt iedereen van. Ook jouw baby! Het is goed, het bevordert de spierontwikkeling en motoriek van je kleintje, maakt je baby bewust van het lichaam en het versterkt jullie band. Extra fijn: met deze app hoef je de deur niet uit. Aimee geeft handige tips voor massages op verschillende lichaamsdelen. Er is een gratis versie, maar voor €1 heb je de uitgebreide versie mét begeleidende video’s. En dat wil je! Let wel: je kan vanaf 4 weken beginnen met babymassage.

#6 Oei, ik groei!

Het bekende boek ‘Oei, ik groei’ van Hetty van de Rijt in app-vorm. Onze favoriet! Je kunt de geboortedatum van je kleine, grote liefde invullen, en wordt vanaf dan op de hoogte gehouden van de mentale ontwikkeling van je baby. De app geeft precies aan op welke dag je kind chagrijnig kan zijn, of juist heel vrolijk, en op welke dag hij of zij een ‘sprongetje’ maakt. Een sprongetje is een ontwikkeling in de hersenen, waarna je baby iets nieuws kan, denk aan: omrollen, kruipen, lopen, praten. Ook vertelt de app wat je bij welke sprong kan verwachten.

